Obuzdana inflacija i rekordan rast BDP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inflacija u Crnoj Gori značajno je pala u periodu od februara do aprila, saopštio je premijer Dritan Abazović.

„U prvom kvartalu krenuli smo u snažan obračun sa inflacijom koja je značajno pala u periodu februar-april. Po tom parametru Crna Gora zauzima drugo mjesto u Evropi“, napisao je Abazović na svom Facebook profilu.

On je naveo da je realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prvom kvartalu, koja isključuje inflaciju, iznosila rekordnih 6,1 odsto, po čemu je Crna Gora na drugom mjestu u Evropi.

Prema njegovim riječima, to pokazuje da kada isključimo uticaj inflacije na rast BDP i dalje bilježimo rekordne rezultate u ekonomiji.

„Idemo dalje, očekujemo nastavak sličnih trendova i u drugom kvartalu. Na pravom smo putu“, poručio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS