Objavljena lista dobitnica za podršku ženskom preduzetništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komisija za podršku ženskom preduzetništvu Glavnog grada objavila je rang listu dobitnica kroz konkurs za raspodjelu sredstava namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis.

Za taj poziv su, budžetom Glavnog grada, opredijeljena sredstva u iznosu od 25 hiljada EUR.

“Sredstva će biti raspodijeljena za biznis planove koji podstiču ekonomski razvoj Glavnog grada, razvoj poljoprivrede i ruralnog područja, organske poljoprivredne proizvodnje, održivi i razvoj turizma”, saopštili su iz Glavnog grada.

Odluku se može naći na linku https://podgorica.me/vijesti/4389

