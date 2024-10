Objavljena brošura o investicijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama objavilo je brošuru Crna Gora: Put ka prosperitetu 2024.

“Ova publikacija pruža detaljan pregled ekonomskih prilika i potencijala za investicije u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Glavni sadržaji brošure uključuju makroekonomski pregled, odnosno kjučne indikatore kao što su bruto domaći proizvod (BDP), neto prilivi stranih direktnih investicija, stope inflacije i prihodi od turizma.

U segmentu koji se odnosi na investicione mogućnosti, predstavljen je vodič kroz energetski, poljoprivredni i turistički sektor, sa informacijama o tekućim projektima i podsticajima za strane investitore.

U brošuri je predstavljena i analiza političke i ekonomske stabilnosti, procesa pridruživanja Evropskoj uniji (EU), kao i povoljnih poreskih uslova.

Navedeni su i primjeri uspješnih međunarodnih projekata u različitim sektorima.

“Ova brošura predstavlja ključni resurs za investitore i sve zainteresovane za ekonomski razvoj Crne Gore”, zaključili su iz Ministarstva.

Brošura se može naći na linku https://www.gov.me/clanak/brosura-o-investicijama-crna-gora-2024

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS