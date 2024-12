Objavili osmo izdanje biltena IPARD za tebe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je osmo izdanje elektronskog biltena IPARD za tebe.

IPARD za tebe je bilten nastao sa namjerom IPARD Upravljačkog tijela Ministarstva, da sve zainteresovane strane, direktno ili indirektno uključene u sprovođenje IPARD programa, informiše o aktuelnostima, događajima, kao i objavljenim javnim pozivima.

„U svakom broju biltena, svoje mjesto naći će i uspješna priča korisnika IPARD podrške”, navodi se u saopštenju.

Osmo izdanje biltena može se pogledati na linku https://www.gov.me/dokumenta/d0d28af3-335d-4e0b-befb-43b11d6263c4

IPARD je pretpristupni program Evropske unije (EU) za ruralni razvoj i ima za cilj pripremu poljoprivrednog sektora zemlje kandidata za članstvo u Uniji i za bolje i uspješnije korišćenje značajno većih fondova koji će biti na raspolaganju crnogorskoj poljoprivredi kada zemlja postane punopravna članica.

U cilju što veće informisanosti, Ministarstvo konstantno radi na širenju komunikacionih kanala, kako bi kompletna informacija stigla do što većeg broja potencijalnih korisnika podrške, pa je i bilten, kako navode, jedan veliki doprinos tome.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS