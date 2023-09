Obišli radove na putnoj infrastrukturi u cilju ubrzanja dinamike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, obišao je danas sa saradnicima gradilišta na sjeveru, kako bi se sagledalo trenutno stanje i ubrzala dinamika izvođenja radova na putnoj infrastrukturi.

„Posjeta je nastavak intezivnih aktivnosti, susreta i razgovora sa izvođačima radova i predstavnicima Uprave za saobraćaj, sa jednim ciljem, a to je ubrzanje dinamike izvođenja radova na putnoj infrastrukturi” poručio je Ibrahimović tokom posjete.

On je rekao da se naredne godine može očekivati početak radova na nova dva značajna putna pravca.

„Možemo očekivati početak radova na rekonstukciji magistralnog puta Berane-Rožaje, koji će biti finansijski podržan od Evropske investicione banke (EIB), kao i početak radova na rekonstrukciji regionalnog puta Most Zeleni-Vuča (dionica Biševo-Vuča oko 12 kilometara), čime će se nastaviti, kroz unapređenje putne infrastrukture, sa razvojem ovog dijela Crne Gore, što me posebno raduje i kao ministra za kapitalne investicije i kao potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj“, rekao je Ibrahimović.

On je obišao radove na putnoj infrastrukturi, odnosno gradilište puta Lubnice-Jezerine i Rožaje-Špiljane, obilaznicu Rožaje, kao i radove na putnom pravcu Ribarevine-Berane, Kolašin-Mateševo i sanaciju potpornih zidova na putu Ribarevine-Dračenovac.

U ovoj godini je nastavljeno ili započeto sa realizacijom više projekata izgradnje i rekonstrukcije regionalnih i magistralnih puteva. Radovi su se realizovali na oko 260 kilometara regionalnih i magistralnih puteva i to 101 kilometar u sjevernoj regiji, 81 kilometar u centralnoj i 74 kilometra u primorskoj regiji.

Kada je u pitanju rekonstrukcija puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine, radovi na tom gradilištu se realizuju zadovoljavajućom dinamikom.

Na putnom pravcu Lubnice-Jezerine, građevinski i asfalterski radovi su u završnoj fazi, dok se uporedno izvode radovi na ugradnji elektro-mašinskih instalacija i opreme u tunelu, nakon čega predstoji ispitivanje i testiranje cjelokupne opreme.

Nastojanje svih subjekata uključenih u ovaj projekat je da se predmetni putni pravac osposobi za bezbjedan saobraćaj prije zimske turističke sezone.

Kada je riječ o rekonstrukciji magistralnog puta M-5 Rožaje – Špiljani, čiji je izvođač radova austrijska kompanija Štrabag, dinamika je ubrzana, ali još nije na zadovoljavajućem nivou.

Na gradilištu je prisutniji veći broj radnika, opreme, mašina, što je, uz bolju organizaciju rada, uticalo da se prethodnih dana intenziviraju radovi duž cijele trase.

„Za očekivati je da se do kraja mjeseca završi asfaltiranje svih dijelova trase, čime će se smanjiti negativne posljedice na život stanovnika ovog kraja i omogućiti lakše saobraćanje na ovom putnom pravcu“, najavili su predstavnici Ministarstva.

Kada je riječ o rekonstrukciji magistranog puta Lepenac – Ribarevina – Poda – Berane, radovi se izvode na djelu od Ribarevine do Berana i dosadašnja dinamika na izvođenju radova je veoma zadovoljavajuća.

Kod rekonstrukcije puta Mateševo – Kolašin u dužini od devet kilometara, kako je objašnjeno, završeni su radovi na konstrukcijama, potpornim zidovima, kosinama, odvodnji i propustima.

Dosadašnja dinamika na izvođenju radova je veoma zadovoljavajuća.

Kada je u pitanju auto-put, u periodu od 1. jula do 19. septembra ove godine dionicom Smokovac – Mateševo prošlo je ukupno 859,07 hiljada vozila, odnosno skoro 11 hiljada dnevno.

Generisanje novog saobraćaja i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, uz druge društveno-ekonomske efekte, pokazuje opravdanost potrebe i izgradnje auto-puta.

Potpuni efekat i značaj auto-puta biće vidljiv nakon izgradnje narednih dionica, odnosno izgradnjom cjelokupnog auto-puta i povezivanje sa koridorima država u okruženju i Evropi.

U tom smislu, Ministarstvo kapitalnih investicija nastavlja sa aktivnostima koje za cilj imaju obezbjeđivanje uslova za nastavak izgradnje auto-puta, kako bi već do kraja ove godine nastavili sa izradom tehničke dokumentacije za naredne dionice, odnosno postupkom eksproprijacije za dionicu Mateševo-Andrijevica i obezbjeđivanjem uslova za izbor izvođača i početak radova naredne godine.

Takođe, u toku je procedura davanja u zakup zemljišta uz auto-put za potrebe izgradnje benzinske stanice i pratećih sadržaja-ugostiteljski objekat, čime će korisnici auto-puta već naredne godine imati mogućnosti da na odmorištu Gornje Mrke kvalitetnije provedu vrijeme koristeći pauzu u putovanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS