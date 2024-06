Obezbijeđena 3,5 miliona EUR bespovratne pomoći za mala i mikro preduzeća u turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bespovratna sredstva od 3,5 miliona EUR malim i mikro preduzećima u sektoru turizma predstavljaju konkretnu podršku Vlade toj važnoj grani privrede, malom i srednjem biznisu, energetskoj efikasnosti i održivom razvoju.

To je saopšteno na potpisivanju sporazuma o saradnji u cilju implementacije namjenskih programa za podsticanje energetske efikasnosti u sektoru turizma između ministarstava turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, energetike i rudarstva i Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond).

Sporazum su, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, potpisali resorni ministar, Vladimir Martinović, ministar energetike i rudarstva Saša Mujović i direktor Eko fonda Draško Boljević.

Martinović je rekao da programi predstavljaju ključni korak ka unapređenju konkurentnosti crnogorskog turizma i da će smanjenje operativnih troškova kroz energetsku efikasnost omogućiti turističkim preduzećima da investiraju u dalji razvoj i kvalitet svojih usluga.

On je kazao da će bespovratna sredstva pomoći malim i mikro turističkim preduzećima da implementiraju potrebne mjere energetske efikasnosti.

Time će se, kako je dodao, zajedno graditi održiviju budućnost za crnogorski turizam i Crnu Goru.

“Prioritet ćemo dati hotelima koji rade tokom cijele godine, jer smo riješeni da prevaziđemo sezonalnost, kao i hotelima koji posluju u sjevernom dijelu zemlje, jer je cilj Vlade unapređenje ovog regiona”, poručio je Martinović.

Mujović je rekao da je sektor turizma kao razvojni sektor crnogorske ekonomije, vrlo značajan potrošač energije.

On je naveo da je važno podržati realizaciju investicija koje dovode do unapređenje energetskih karakteristika turističkih objekata.

„Ova finansijska injekcija će povećati konkuretnost malog biznisa, smanjiti operativne troškove ali i ojačati ponudu naših turističkih poslenika, poboljšaće energetsku efikasnost i doprinijeti daljem razvoju ove djelatnosti na održivim osnovama”, kazao je Mujović.

On je kazao da tu neće stati i da je njihov sljedeći cilj je da takvu podršku obezbijede i u narednom periodu.

“Implementacija inovativnih tehnologija i rešenja koja doprinose unapređenju energetske efikasnosti, većem korišćenju obnovljivih izvora energije i primjeni savremenih standarda sa ciljem optimizacije potrošnje energije su prepoznate kako ključne aktivnosti koje je potrebno podržati u okviru dva programa”, kazao je Mujović.

Boljević je, kako se navodi, iskazao zadovoljstvo povodom potpisivanja teksta sporazuma, od kojeg će direktnu korist imati turistički poslenici, čime će, kako se dodaje, turizam kao generator ekonomske politike Crne Gore, biti dodatno osnažen i unapređen.

On je rekao da je danas veliki dan za podizanje privredne aktivnosti Crne Gore.

Boljević je pozvao hotelijere i individualne izdavaoce smještaja da učestvuju u realizaciji tih mjera, ali i izvođače radove, kao njihove partnere na polju implementacije.

On je pozvao i na unapređenje energetskog ambijenta Crne Gore, koji će, kako je dodao, u krajnjem doprinijeti zaštiti životne sredine.

“Ovim će se uticati i na promociju Crne Gore kao turističke i ekološke destinacije ”, zaključio je Boljević.

Vlada je, na predlog MERT-a i Ministarstva enrgetike i rudarstva usvojila dva namjenska programa za podršku sektoru turizma.

Navodi se da su usvojeni programi za podsticanje energetske efikasnosti u hotelskoj industriji, sa budžetom od tri miliona EUR i za podsticanje energetske efikasnosti u objektima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu, sa budžetom od 500 hiljada EUR.

“Programi će obezbijediti bespovratna sredstva na kliznoj skali od 30 do 70 odsto namijenjena malim i mikro turističkim preduzećima u cilju implementacije mjera koje će poboljšati energetsku efikasnost i smanjiti operativne troškove”, kaže se u saopštenju.

Javni poziv za programe krajm juna raspisaće Eko fond kao implementaciono tijelo progama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS