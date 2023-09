O platama u Pošti 27. septembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pregovori Jedinstvenog sindikata Pošte i uprave te državne kompanije o povećanju zarada počeće 27. septembra, saopštio je predsjednik štrajkačkog odbora Jugoslav Marković.

U četvrtak, nakon organizovanja štrajka upozorenja, sindikat je upravi predao informaciju o organizovanju generalnog štrajka od 2. oktobra. Nakon toga su dobili poziv za pregovore za 29. septembar.

“Kako bi to značilo da pregovore počinjemo jedan radni dan prije 2. oktobra, zatražili smo da počnemo 27. septembra što su oni prihvatili. Glavna tema pregovora biće naš zahtjev za povećanjem zarada od 30 odsto, a pomenućemo i druge probleme koje imamo od stanja uniformi i sredstava za rad, prevozu, radu subotom i drugom“, kazao je Marković Vijestima.

Iz uprave Pošte su ranije saopštili da bi zahtjev za povećanjem zarada mogli razmotriti u oktobru nakon završetka devetomjesečnog poslovnog izvještaja, kada bi znali da li kompanija ima novca da poveća ove rashode.

“Kažu da Pošta možda nema novca za povećanje zarada, pa ćemo na pregovorima navesti primjere na šta se sve troši novac i kako može da se uštedi. Kako je potrošeno 1,8 miliona EUR za kupovinu kompjuterskog programa od kume bivšeg direktora, koji je trebalo da objedini i poboljša postojeće sisteme, a u stvari je, prema riječima kolega koji rade na njemu, lošiji od prethodnog. Ima i drugih primjera bespotrebnog trošenja novca, a jedan od njih je i plaćanje provizije za zapošljavanje radnika preko agencija, iako Pošta može direktno da ih zaposli”, kazao je Marković.

U većini poslovnica u četvrtak je održan štrajk upozorenja, a većina radnika je prekinula rad i izašla ispred poslovnih prostorija od osam do devet časova. Štrajk je tada potpisom podržalo 450 radnika od ukupno 730, koliko ima zaposlenih ne računajući menadžment i radnike angažovane po ugovorima sa agencijama za preuzimanje.

Marković je u petak kazao da se povećava broj radnika koji podržavaju štrajk i da očekuju podršku i drugog sindikata. On je naveo i da kompanija nema akt o minimumu procesa rada u slučaju genaralnog štrajka.

Osnovni zahtjev štrajkačkog odbora je povećanje zarada 30 odsto, koje sada za poštare i šalterske radnike iznose oko 550 EUR. Oni su naveli da im se, izuzev kroz program Evropa sad, plata praktično nije povećavala od 2010. godine, jer je bilo stavki koje su im bile povećane ali i drugih koje su umanjivane. Odnosno da im se plata, ne računajući Evropu sad, povećala oko 20 EUR za deset godina.

