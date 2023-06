NTO ugostio britanske influensere

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je influensere i blogere Luke Mackleya i Tyler Whitworth iz Velike Britanije, koji borave u Crnoj Gori od nedjelje do danas.

“Cilj njihove posjete je upoznavanje sa raznovrsnom turističkom ponudom i promovisanje destinacije na tržištu Velike Britanije. Influenseri će predstaviti najljepše krajeve naše zemlje putem njihovog zajedničkog bloga i profila na društvenim mrežama, koji broje preko 200 hiljada pratilaca”, navodi se u saopštenju.

Tokom prvih dana boravka u destinaciji, uživali su u krstarenju Skadarskim jezerom i Bokokotorskim zalivom. Pored toga, imali su priliku da degustiraju tradicionalne crnogorske specijalitete, kao i da obiđu stare gradove.

“Crna Gora je premašila sva naša očekivanja koja su zaista bila velika. Nijesmo mogli ni zamisliti da će nas dočekati toliko raznovrsnih sadržaja i slikovitih predjela. Veoma smo zadovoljni i spremni da nastavimo sa istraživanjem ove destinacije. Sad mi je jasno zašto su Crnogorci toliko ponosni na svoju zemlju, apsolutno je prelijepa”, kazao je Mackley.

Britanski influenseri su obišli i poznate turističke lokalitete na Cetinju, te se upoznali za kulturnim i istorijskim znamenitostima ovog područja. Osim obilaska Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević” i Muzeja kralja Nikole, posjetili su Njegošev mauzolej i uživali u veličanstvenom pogledu koji se pruža sa Lovćena.

“Jedna od stvari koju smo odmah primijetili je koliko je priroda bila darežljiva ovdje i koliko se kod vas osjećamo smireno, opušteno i u skladu sa prirodom. Osim prirodnih ljepota, izvrsni nacionalni specijaliteti u nama bude želju da se opet vratimo u Crnu Goru i isprobamo što više ukusnih jela i pića”, navela je Whitworth.

U okviru posjete Nikšiću, vjetropark Krnovo je bio nezaobilazna stanica koja ih je posebno oduševila, a danas će posjetiti botaničku baštu Arboretum i Grahovsko jezero.

“Jedva čekamo da dođemo ponovo i sa našim pratiocima, prijateljima i porodicom, podijelimo iskustva o ovoj divnoj zemlji”, naveli su britanski influenseri.

Pored NTO, studijsku posjetu su podržale i lokalne turističke organizacije Cetinja, Nikšića, Kotora, Nacionalni parkovi Crne Gore, restoran Bajova Kula, hoteli Gradska Cetinje, Ramada, Casa di Pino i Heritage Grand Perast.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS