NTO ugostila novinare iz Britanije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) imala je priliku da ugosti novinare 11 britanskih medija, među kojima su dnevne novine i magazini sa više milionskim tiražima.

U organizaciji NTO, u periodu od 1. oktobra do danas, borave novinari nekih od najčitanijih dnevnih novina i magazina Metro, The Sun, Daily Mirror, Bella magazine, The Sunday Post i Travel Trade Gazette, koji su imali priliku da se upoznaju sa ljepotama crnogorskog primorja i znamenitostima centralnog dijela zemlje.

Novinari ovih prestižnih dnevnih novina i magazina ističu da ih je Crna Gora impresionirala, da se radi o destinaciji koja ostavlja jak utisak na svakog putnika, te da će po povratku objaviti afirmativne članke uz atraktivne fotografije.

Craig Munro ispred dnevnih novina Metro koji ukupno u štampanom i online izdanju broji oko 1,84 miliona čitalaca na dnevnom nivou, kazao je da kada je dolazio u Crnu Goru očekivao dvije stvari: lijepu zemlju i zanimljive priče.

“Još dok smo bili u avionu, shvatio sam da će moja očekivanja biti ispunjena. Ova posjeta je prava avantura za dušu, a pogled sa Lovćena će mi sigurno ostati urezan u pamćenju. Osjećate se kao da ste na vrhu svijeta, gledajući predivnu crnogorsku obalu kako se proteže u daljinu i to je trenutak kada shvatite koliko je priroda ovdje nevjerovatna. Siguran sam da će uživati svako ko dođe u Crnu Goru”, rekao je Munro.

Tokom svog boravka, novinari su obišli neka od najimpresivnijih mjesta u Crnoj Gori, uključujući Cetinje, Budvu, Kotor i Bar, posjetili ostrva Gospa od Škrpjela i Mamulu, te uživali na Luštici i Svetom Stefanu. Kako ističu, posebno ih je oduševio pogled koji se pruža sa žičare Kotor – Lovćen.

Natasha Wynarczyk koja piše za tri popularna medija Daily Mirror koji ima oko 48 miliona čitalaca na mjesečnom nivou, kao i Daily Express i Daily Star koji takođe imaju milionske tiraže, kazala je da je impresionirana zemljom i predjelima koji oduzimaju dah.

“Istinski uživam u ovoj divnoj kombinaciji mora i planina. Sva vina koja sam probala u Crnoj Gori su sjajna, a ne zaostaju ni brojni specijaliteti koje sam imala priliku da probam poput pršute, ribe ili morskih plodova. Definitivno ćemo od srca našim čitaocima preporučiti ovu destinaciju”, poručila je Wynarczyk.

Novinar nedjeljnika The Sunday Post, koji broji oko 300 hiljada čitalaca na mjesečnom nivou, Harris Mackay Clark, kazao je da su pejzaži u Crnoj Gori nestvarni.

“Zasigurno najjači utisak koji imam o Crnoj Gori je način na koji se tako brzo smjenjuju predjeli i kako se dramatično mijenja vidik oko vas. Sa divnog pjeskovitog primorja prelazimo na stjenovite plaže, a za samo pola sata smo među planinskim masivima. I mi u Škotskoj imamo divne pejzaže, ali ova raznovrsnost na ovako malom prostoru je nestvarna i pruža mnogo mogućnosti”, dodao je Clark.

Pored toga, NTO je podržala i studijsku posjetu novinarke dnevnih novina Telegraph u saradnji sa hotelom The Chedy Lustica Bay, kao i britanskih medija u organizaciji hotela Regent: The London Economic, Luxurious Magazine, The Scotsman i About Time London.

Imajući u vidu čitanost navedenih medija, očekuje se da će ove posjete doprinijeti unapređenju imidža i daljem pozicioniranju Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije na strateški važnom emitivnom tržištu Velike Britanije.

Studijsku posjetu u organizaciji NTO su podržale lokalne turističke organizacije Cetinja, Budve, Bara i Kotora, hoteli Mamula Island, Heritage Grand Perast by Rixos, Stara Čaršija, The Chedi Luštica Bay i Kotor Cable Car.

