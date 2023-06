NTO organizovala promotivni događaj u Krakovu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) predstavila je u Krakovu, za vrijeme trajanja Evropskih igara, turističku ponudu Crne Gore.

“Tokom promotivnog događaja prezentovana je turistička ponuda Crne Gore, a gosti su imali priliku da degustiraju crnogorska vina i probaju naše specijalite”, navodi se u saopštenju NTO-a.

Iz NTO su poručili da im je izuzetno zadovoljstvo što su imali priliku da organizuju promotivni događaj u Krakovu na kojem su prisutni turoperatori i mediji u toku trajanja Evropskih igara, koje su u fokusu javnosti.

Predstavnik NTO-a, Filip Burzan, kazao je da je tržište Poljske jako važno za Crnu Goru kao turističku destinaciju, imajući u vidu sve veće interesovanje koje postoji sa tog tržišta tokom čitave godine.

“Tokom prva četiri mjeseca ove godine imali smo duplo više turista iz Poljske u odnosu na isti period prethodne godine. Pored ovog događaja, ove godine učestvovali smo i na sajmu u Varšavi, te ugostili grupu turoperatora iz Poljske. Vjerujemo da će kontinuirana promocija na tržištu, ali i činjenica da smo ove godine posredstvom tri avio-kompanije povezani sa ovim tržištem doprinijeti da se rastući trendovi nastave”, rekao je Burzan.

Osim turoperatora i medija, promotivnom događaju je prisustvovao otpravnik poslova Ambasade Crne Gore u Poljskoj, Aleksandar Drljević, koji je izrazio zadovoljstvo dobro organizovanim događajem i programom.

“Prezentacija o Crnoj Gori u Krakovu je bila još jedna prilika da pokažemo prijateljima i potencijalnim gostima iz Poljske ljepote kojima Crna Gora obiluje. Poljaci su jako zainteresovani za ljetovanje i boravak u Crnoj Gori. Ovo je prilika koju naša turistička privreda treba da iskoristi, jer se radi o tržištu sa velikim brojem potencijalnih posjetilaca i trzištu koje sa posebnim emocijama i zainteresovanošću gleda na Crnu Goru”, istakao je Drljević.

Takođe, događaju su prisustvovali predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović, kao i predstavnici olimpijskog komiteta susjednih država – Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije.

Predstavnici NTO-a i lokalnih turističkih organizacija su održali prezentaciju, a prisutni su imali priliku da se bliže upoznaju sa raznovrsnom turističkom ponudom Crne Gore za ljetnju turističku sezonu.

Predstavnica Turističke organzacije (TO) Bar, Nikoleta Nikčević, saopštila je da im je tržište Poljske izuzetno značajno.

“Jako je važno to što imamo direktnu avio-liniju, imamo puno gostiju iz Poljske. Oni rado biraju barsko primorje za svoj odmor i jako nam je važno da budemo prisutni na tom tržištu kako putem sajmova, tako i putem B2B prezentacija. Naravno, uvijek smo raspoloženi da ugostimo poljske turoperatore i novinare”, rekla je Nikčević.

U sklopu događaja, TO Bara i Podgorice, Lipska pećina i hotel The Chedi Luštica bay organizovali su nagradne igre za posjetioce sajma.

NTO je promotivni događaj u Krakovu organizovala uz podršku Hrvatskog olimpijskog odbora i Crnogorskog olimpijskog komiteta.

