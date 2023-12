Novogodišnji program promovisan na događaju u Sarajevu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Bar promovisala je sedmodnevni novogodišnji program na promotivnom događaju u hotelu Evropa u Sarajevu.

Iz TO Bar su rekli da je promotivni događaj izazvao veliku pažnju posjetilaca i privukao veliki broj medijskih kuća.

“Predstavljanje novogodišnje ponude na tržištu Bosne i Hercegovine (BiH) izuzetno je značajno za našu destinaciju, uzimajući u obzir da su gosti iz BiH na drugom mjestu po broju dolazaka i čine 22 odsto u ukupnom turističkom prometu”, navodi se u saopštenju.

Prema najavama privatnog i hotelskog smještaja, tokom novogodišnjih praznika očekuje se veliki broj posjetilaca sa ovog emitivnog tržišta.

Organizator promocije bila je TO Budva, a svoju novogodišnju ponudu predstaville su i LTO Ulcinj, Tivat, Kotor, Herceg Novi uz podršku Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Novogodišnji Happening u Baru trajaće sedam dana, od 27. decembra do 2. januara. U sedmodnevnom programu nastupiće 26 izvođača iz Crne Gore i regiona.

