Novo radno vrijeme turističko-informativnih biroa

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turističko-informativni biroi (TIB) u Opštini Bar će od sjutra primjenjivati radno vrijeme u skladu sa manjim intenzitetom turističkih aktivnosti u zimskom periodu, saopšteno je iz lokalne Turističke orgaizacije (TO).

TIB Topolica će raditi od ponedjeljka do subote od sedam do 20 sati, a nedjeljom od devet do 14 sati.

“TIB Virpazar će raditi od ponedjeljka do petka od osam do 16 sati, sa neradnim vikendom, a TIB Šušanj od ponedjeljka do petka od sedam do 15 sati, dok je vikend neradan”, navodi se u saopštenju.

Turističko-informativni biroi su centralna tačka za pružanje informacija o turističkim atrakcijama, smještaju, restoranima, manifestacijama i ostalim sadržajima u gradu. Pored pružanja turističkih informacija, u turističko-informativnim biroima stanodavci mogu prijaviti boravak gostiju.

Iz TO Bar je saopšteno da su prema Zakonu o boravišnoj taksi, izdavaoci smještaja dužni da izvrše prijavu gostiju koji borave u njihovom smještaju u roku od 24 sata od ulaska u Crnu Goru.

“Pozivamo sve izdavaoce smještaja, da registruju smještaj i na taj način ispune svoju zakonom propisanu obavezu. Registrovani izdavaoci smještaja stiču značajnu konkurentnu prednost jer se nalaze u bazi podataka TO Bar, koja ima zadatak da ga promoviše na digitalnim kanalima i preko reklamnih materijala i brošura”, rekli su iz TO Bar.

