Novo pojeftinjenje goriva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene goriva u Crnoj Gori od utorka bi trebalo da budu niže jedan do pet centi, saopšteno je portalu RTCG iz Udruženja naftnih kompanija.

Eurosuper 95 i 98 će, kako se očekuje, pojeftiniti po cent na 1,52 EUR, odnosno 1,56 EUR.

Cijene eurodizela i lož ulja trebalo bi da budu niže po pet centi i iznose 1,5 EUR, odnosno 1,46 EUR.

„Nije uzet u obzir obračun današnjeg dana, ali ako ne bude naglih promjena na berzi i u promjenama kursa EUR/USD možemo očekivati novo peto pojeftinjenje goriva i ovaj put”, rekli su iz Udruženja naftnih kompanija.

Nove cijene goriva važiće do 4. decembra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS