Novo ograničenje marži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas donijela Odluku o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda.

“Imajući u vidu da je, kontinuiranim praćenjem stanja na tržištu i kretanja cijena, uočeno da usljed eksternih šokova i dalje postoji rast cijena proizvoda koji čine osnovne prehrambene proizvode, Odlukom su ograničene maksimalne marže u iznosima do pet odsto u veleprodaji i do sedam odsto u maloprodaji za proizvode pšenično bračno (tip 400 i 500), šećer, suncokretovo ulje i kuhinjska so”, navodi se u saopštenju nakon telefonske sjednice Vlade.

Odluka je, kako su objasnili, rezultat usaglašavanja liste proizvoda sa Privrednom komorom, a njen cilj je da se zaštite ranjive kategorija kupaca, sa nižim primanjima, a da se pri tom očuva privredna djelatnost trgovaca u maloprodaji i veleprodaji.

“Poseban akcenat u odluci je stavljen na proizvode domaćih proizvođača, što dodatno osnažuje ekonomiju naše zemlje, podiže konkurentnost domaće privrede i domaće proizvode čini dostupnim i povoljnijim”, zaključuje se u saopštenju.

