Novinari iz BiH u studijskoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je predstavnike medija iz Bosne i Hercegovine (BiH), koji borave od 1. do 7. jula u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

“Eminentni mediji iz Bosne i Hercegovine među kojima su: Anadolija, Dnevni avaz, portali Place2Go, Ekskluziva.ba i Sarajevska Sehara, kroz aktivnosti predviđene programom putovanja obišli su prirodne ljepote, te se upoznali sa bogatim istorijskim nasljeđem primorja i sjevera Crne Gore”, kazali su iz NTO.

Oni su dodali da su prethodnih dana imali priliku da obiđu Budvu i Herceg Novi, kao i dvorac Kralja Nikole na Cetinju i Mauzolej na Lovćenu.

Urednica Dnevnog avaza Amila Ovčina kazala je da je treći put u Crnoj Gori kao i da je oduševljena onim što Crna Gora nudi.

“Ima veoma bogatu istoriju, kulturu i prirodu, pa sam tokom boravka naučila i saznala neke nove stvari. Moram istaći da je i hrana vrlo ukusna, čak sam neke specijalitete prvi put probala“, rekla je Ovčina.

Vedad Vranj ispred portala Ekskluziva.ba istakao je da bi Mauzolej trebalo da bude nezaobilazna lokacija za sve turiste, jer se, kako je kazao, sa jedne tačke pruža veličanstven pogled na veliki dio Crne Gore.

„Definitivno rijetko koja država na svijetu može ponuditi ono što Crna Gora nudi, zato što se sve nalazi na tako malom prostoru. Ako ste sada na moru, kroz dva sata možete biti na planini što omogućava pravi odmor i uživanje“, poručio je Vranj.

U saopštenju se kaže da su posebno oduševljenje kod novinara iz BiH izazvale prirodne ljepote na sjeveru Crne Gore, koji nisu do sada imali priliku da posjete.

Adis Grabovica ispred portala Sarajevska Sehara naveo je da je posebno impresioniran planinskim vijencom Prokletije.

„Kada rezervišemo putovanja u Crnoj Gori, prvo na šta pomislimo je atraktivno primorje i samim tim nemamo priliku da vidimo šta se nudi na sjeveru. Upravo taj sjever je idealan za odmor gdje turisti imaju mnogo toga obići i uživati u raznim aktivnostima“, kazao je Grabovica.

Iz NTO su kazali da su predstavnici medija iz Bosne i Hercegovine prisustvovali i potpisivanju Protokola o saradnji između NTO i Turističke zajednice Kantona Sarajeva, što je, kako smatraju, prvi korak ka zajedničkom unapređenju turističke ponude dvije organizacije.

Pored NTO, svoju podršku u organizaciji posjete medija iz Bosne i Hercegovine, dale su i lokalne turističke organizacije Budve, Herceg Novog, Cetinja, Podgorice i Kolašina, restoran Vladika, kao i strateški partneri Budvanska rivijera i Gold Travel.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS