Novi zahtjevi eko dizajna i označavanja energetske efikasnosti proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pripremljenim propisima za eko dizajn proizvoda uvešće se postupna zabrana stavljanja na tržište određenih, manje efikasnih tehnologija, kao i onih koje imaju značajan negativan uticaj na životnu sredinu, saopštili su iz Ministarstva kapitalnih investicija.

„Stoga je važno uključivanje privrede i drugih stručnih organizacija u cilju upoznavanja sa propisanim zahtjevima i obavezama koje predstoje u narednom periodu“, navodi se u saopštenju.

Privredna komora (PKCG) i Ministarstvo organizovali su danas okrugli sto na temu Uspostavljanje zahtjeva eko dizajna za mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu i zahtjeva za označavanje energetske efikasnosti pneumatika vozila i drugih parametara.

Okrugli sto je organizovan u cilju upoznavanja relevantnih subjekata u Crnoj Gori sa nacrtima propisa za uvođenje zahtjeva za eko dizajn i označavanje energetske efikasnosti određenih grupa proizvoda koji utiču na potrošnju energije.

To su pravilnici o tehničkim zahtjevima eko dizajna za mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu i o označavanju energetske efikasnosti pneumatika vozila i drugih parametara.

Ministarstvo je, shodno Zakonu o efikasnom korišćenju energije, odgovorno za donošenje propisa kojim se uređuje označavanje energetske efikasnosti i zahtjevi za eko dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije.

„Cilj je da se shodno praksi u EU uredi stavljanje na tržište proizvoda koji utiču na potrošnju energije i u Crnoj Gori“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS