Agencija MINA uvela je novi servis Mina-business Infografike, u kojem će periodično ažurirati i grafički predstavljati podatke sa Monstata, Centralne banke, Ministarstva finansija i Zavoda za zapošljavanje o zaradama, inflaciji, nezaposlenosti, stranim direktnim investicijama, prihodima budžeta, BDP-u i mnogim drugim.

Biznis infografike imaju za cilj jasnu i razumljivu vizuelizaciju podataka iz oblasti ekonomije i biznisa, a izrađene su na način da u tehničkom i informativnom smislu odgovaraju potrebama medija i krajnjih korisnika.

Infografike su dostupne na linku https://mina.news/biznis-infografike/ i ažuriraće se u skladu sa objavama nadležnih institucija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

