Novi rekordi za Dow Jones i S&P 500

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na ključnim svjetskim tržištima dostigli su prošle sedmice rekordne nivoe, što se najviše zahvaljuje snažnom rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru, najprije Nvidije.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice ojačao 1,3 odsto, na 39.131 bod, dok je S&P 500 skočio 1,7 odsto, na 5.088 poena, a Nasdaq indeks 1,4 odsto, na 15.996 bodova, prenosi SEEbiz.

Nove rekordne nivoe Dow Jones i S&P 500 indeksa najviše se zahvaljuju euforiji na tržištu nakon što je Nvidia izvijestila o većim nego što se očekivalo prihodima i zaradi u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju i procijenila da će njeni prihodi snažno porasti i u tekućem kvartalu.

Zahvaljujući tome, cijena dionice tog proizvođača čipova skočila je u četvrtak više od 16 odsto, pa je tržišna vrijednost te kompanije porasla 277 milijardi USD. To je najveći dnevni skok tržišne vrijednosti jedne kompanije u istoriji Wall Streeta.

Zahvaljujući rezultatima Nvidie, koji pokazuju da je potražnja za čipovima za vještačku inteligenciju izuzetno snažna, porasle su i cijene dionica niza drugih proizvođača čipova.

Zbog toga je indeks sektora proizvođača čipova u samo jednom danu skočio pet odsto i dostigao rekordne nivoe.

Euforija u vezi razvoja vještačke inteligencije pozitivno je uticala i na druge sektore, pa su špekulacije o tome kada će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) početi smanjivati kamatne stope prošle sedmice ostale u drugom planu.

I dok dio analitičara smatra da tržište ima još prostora za rast, zahvaljujući zamahu tehnološkog sektora, neki upozoravaju da su valuacije u tome sektoru izuzetno visoke, pa bi mogla uslijediti korekcija cijena dionica na niže.

