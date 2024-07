Novi rekord Dow Jones indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi porasli, jer se očekuje smanjenje kamata u septembru, a tržište prilagođava sve izglednijoj pobjedi Donalda Trumpa na predstojećim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Dow Jones indeks ojačao je 0,53 odsto na rekordnih 40.211 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,28 odsto na 5.631 bod, a Nasdaq 0,4 odsto na 18.472 boda, prenosi Hrportfolio.

Šanse da će republikanski kandidat za predsjednika SAD-a Donald Trump pobijediti na predstojećim izborima porasle su nakon propalog pokušaja atentata na njega u subotu.

Stoga se tržište prilagođava sve izglednijem drugom Trumpovom predsjedničkom mandatu.

Prvi je bio obilježen povećanjem carina na uvozne proizvode, smanjenjem poreza, jačanjem dolara i rastom javnog duga te prinosa na obveznice. Uz to, nove restrikcije po pitanju migranata mogle bi dovesti do manjka radne snage, a time i do rasta plata, pa i oživljavanja inflacije.

Isto tako, za očekivati je da će Trump ponovo olabaviti restrikcije u mnogim područjima, kako onih vezanih za od klimatske promjene, tako do onih u vezi trgovanja kriptovalutama.

Pozitivno na tržište utiču očekivanja da će američka centralna banka smanjiti kamatne stope već u septembru, s obzirom da gotovo svi posljednji podaci pokazuju da inflacija u SAD-u popušta.

Predsjednik Feda Jerome Powell kazao je u Ekonomskom klubu u Washingtonu kako vjeruje da će ekonomija izbjeći recesiju, a da inflacija postepeno pada prema ciljanom nivou od dva odsto.

Na evropskim berzama cijene dionica su u ponedjeljak pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,85 odsto na 8.182 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,84 odsto na 18.590 bodova, a pariski CAC 1,19 odsto na 7.632 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS