Novi poziv za prodaju dijela imovine Jadranskog brodogradilišta

Bijela, (MINA-BUSINESS) – Stečajna uprava Jadranskog brodogradilišta raspisala je novi poziv za prodaju dijela imovine preduzeća, ukupne vrijednosti 1,16 miliona EUR.

Na prodaju su ponuđena zemljišta na pet katastarskih parcela u Bijeloj, površine 800 metara kvadratnih, 220 kvadrata, 1,08 hiljada kvadrata, 3,93 hiljade kvadrata i 1,92 hiljade kvadrata.

Oni se redom prodaju po početnoj cijeni od 116,12 hiljada EUR, 31,93 hiljade EUR, 174,18 hiljada EUR, 522,08 hiljada EUR i 317,84 hiljade EUR.

Zemljišta su po kulturi livada prve klase, neplodno zemljište i šuma druge klase.

Ponude se mogu slati do 5. maja do 12 sati, a biće otvorene istog dana, sat kasnije, u Privrednom sudu.

Ponude mogu dostavljati građani i preduzeća koji uplate depozit od deset odsto od početne cijene imovine za koju se dostavlja ponuda.

Kriterijum za odabir ponuda je isključivo najveća ponuđena cijena, dok upravnik zadržava pravo da u bilo kom stadijumu postupka ne izabere ponuđača ili poništi oglas.

Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuđača i unovčenju imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik će donijeti najkasnije osam dana od otvaranja ponuda.

Stečaj je u Jadranskom brodogradilištu otvoren je sredinom 2015. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS