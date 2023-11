Novi oblici projektnog finansiranja za Crnu Goru

Podgorica, Bari, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora prepoznaje i cijeni ulogu Evropske grupe za teritorijalnu saradnju (EGTC), ali i benefite koje bi država uključivanjem dobila, ocijenila je sekretarka Ministarstva finansija, Ana Raičević.

Ona je ocijenila da povećanje broja zemalja učesnica govori o značaju EGTC, posebno imajući u vidu različite opcije finansiranja koje grupa omogućava, kao što su Interreg program, kohezioni fondovi i drugi.

Raičević, koja je i nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO), učestvovala je na prvoj konferenciji Donjeg Jadrana, održanoj u u Bariju.

„Pored izuzetne dugogodišnje bilateralne saradnje i prijateljskih međususjedskih odnosa, partnerstvo Italije i Crne Gore ogleda se i kroz učešće u IPA programu Interreg, koji finansira Evropska unija (EU), u okviru kojeg Italija prenosi dugogodišnje iskustvo kao država članica Unije i korisnica EU fondova“, navodi se u saopštnju.

U duhu jačanja teritorijalne saradnje, na konferenciji je predstavljena mogućnost uključivanja Crne Gore u EGTC, kroz takozvanu Koridor VIII inicijativu.

„Navedena inicijativa ima za cilj jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije i kao takva pospješuje saradnju između država članica, a postoji otvorenost i za određeni vid uključivanja Crne Gore u EGTC grupu zemalja“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Inicijativa Koridor VIII bi za Crnu Goru značila novi oblik finansiranja koji do sada nije bio korišćen, a između ostalog, omogućio bi dalje razvijanje teritorijalne i saobraćajne povezanosti države sa zemljama Jadrana.

Raičević je, tokom panel diskusije, istakla da Crna Gora prepoznaje i cijeni ulogu Evropske grupe za teritorijalnu saradnju ali i benefite koje bi uključivanjem naša država dobila, ocijenivši da povećanje broja zemalja učesnica govori o njenom značaju, posebno imajući u vidu različite opcije finansiranja koje grupa omogućava, kao što su INTERREG program, kohezioni fondovi i drugi.

„Učešće u inicijativi Koridor VIII uslovljeno je ispunjenjem preduslova koji su propisani od Evropske komisije (EK), u prvom redu uspostavljanjem pravnog osnova kroz uvođenje pravila i procedura kroz nacionalna pravna akta, što je proces koji iziskuje vrijeme i koji je nephodno započeti u što kraćem roku ukoliko se Crna Gora opredijeli za učešće u navedenoj inicijativi“, objasnili su iz Ministarstva.

Na marginama konferencije u Bariju, Raičević se sastala sa predsjednikom kompanije Morfimare, Luigiem Morfinijem.

Tom prilikom zajednički je konstatovano da je ponovno redovno uspostavljanje trajektne linije Bar-Bari, pitanje od velikog značaja za razvoj saradnje dvije države i buduću razmjenu usluga, dobara i ljudi.

„Mogućnosti realizacije, kao i sami modeli tog procesa, na početku podrazumijevaju izvjesna finansijska ulaganja, ali dugoročno posmatrano, benefiti su nemjerljivi“, ocijenili su sagovornici.

Tokom posjete Italiji održan je i bilateralni sastanak sa generalnom direktoricom za ekonomski razvoj regije Pulja, Giannaom Elisom Berlingerio, na kojem je razgovarano o većoj apsorpciji dostupnih sredstava iz Interreg programa, sa osvrtom na strateški projekat, čiji je cilj pospješivanje procesa digitalizacije u trima državama učesnicama, što će, kako je ocijenjeno, doprinijeti procesu modernizacije kroz razvijanje projektnog informacionog sistema za potrebe upravljanja fondovima EU.

