Novi javni poziv za podršku mladim poljoprivrednicima

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar raspisala je drugi javni poziv za učešće u programu podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike u ovoj godini, koji će biti otvoren 30 dana.

Ukupan iznos budžetskih sredstava opredijeljenih za raspodjelu iznosi 40 hiljada EUR, dok najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom biznis planu iznosi deset hiljada EUR.

Pravo da se prijave na drugi javni poziv imaju nezaposleni koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Bar kao potencijalni preduzetnici koji žele da razviju svoju biznis ideju i započnu samostalno poslovanje u poljoprivredi, koji imaju prebivalište odnosno sjedište u Opštini Bar i imaju od 18 do 30 godina.

Odobreni projekat se, kako je saopšteno iz Opštine, finansira u iznosu od 100 odsto opravdanih troškova iz biznis plana, a sredstva se mogu koristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova.

„U opravdane troškove ubrajaju se troškovi nabavke opreme i mehanizacije, oformljivanje pčelinjih zajednica, kupovina domaćih životinja, sjemenskog i sadnog materijala za povrtarsku proizvodnju, izgradnja plastenika, adaptacija i dogradnja postojećih, odnosno izgradnja novih objekata, podizanje novih i revitalizacija postojećih višegodišnjih zasada voća, vinograda i maslina, podizanje novih zasada ljekovitog i aromatičnog bilja, te troškovi za dobijanje gotovih proizvoda koji se mogu plasirati na tržištu, a koji su dobijeni sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom“, dodaje se u saopštenju.

Obrazac za prijavu, spisak neophodne dokumentacije i uslovi javnog poziva dostupni su na sajtu Opštine Bar. Pored toga, obrazac je moguće preuzeti i u štampanoj formi u Građanskom birou.

Dodatne informacije u vezi sa prijavljivanjem svi građani mogu dobiti putem mejla [email protected], telefona 030 301 450, kao i dolaskom u kancelariju Sekretarijata za privredu svakog radnog dana od osam sati i 30 minuta do 12 sati.

Iz Opštine su poručili da je cilj javnog poziva da se kroz finansijsku podršku lokalne uprave podstaknu svi mladi do 30 godina na obavljanje poljoprivredne djelatnosti, što će doprinijeti njihovom povratku u seoska područja, ali i valorizaciji svih resursa barske opštine u kontekstu poljoprivredne djelatnosti.

