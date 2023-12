Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kina je voljna da radi sa Crnom Gorom na produbljivanju saradnje u oblasti tradicionalne infrastrukture, ali paralelno sa tim i da aktivno istražuje prilike za saradnju u oblasti nove infrastrukture, saopštio je ambasador Kine u Crnoj Gori, Fan Kun.

On je u svom autorskom tekstu pod nazivom Novi razvoj kineske ekonomije, nove mogućnosti za saradnju Kine i Crne Gore kazao da se nove prilike za saradnju ogledaju u električnim vozilima, novoj energiji, prenosu ultra visokog napona i digitalnoj ekonomiji.

„Na taj način zajedno stvarmo novi zamah za razvoj, dijelimo nove mogućnosti za saradnju i dodatno zbližavamo Kinu i Crnu Goru, sa ciljem da obostrano korisna saradnja donese još više rezultata od kojih svi dobijaju“, naveo je Fan.

On je rekao da ekspoze nove Vlade Crne Gore opisuje viziju digitalnog, inteligentnog i zelenog ekonomskog razvoja, predlaže inovativne koncepte kao što su izgradnja digitalne Crne Gore i smart poljoprivrede, i navodi kao plan proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, nova energetska vozila, prenos električne energije na ultravisoki napon, digitalnu transformaciju i druge oblasti.

„Ovo se poklapa sa novim kineskim konceptom razvoja „Inovacije, koordinacija, zeleno, otvorenost i dijeljenje“ i veoma je u skladu sa digitalnom ekonomijom i zelenim razvojem koji Kina zagovara“, dodao je Fan.

On je podsjetio da je od početka ove godine, kineska ekonomija nastavila svoj oporavak, u pozadini velikog pritiska na globalnu ekonomiju. U prva tri kvartala ove godine, kineski bruto domaći proizvod (BDP) je porastao 5,2 odsto na godišnjem nivou, svrstavajući se tako u sam vrh među najvećim svjetskim ekonomijama.

„Kompanije iz raznih zemalja širom svijeta nastavljaju da prodiru na kinesko tržište i proširuju svoje prisustvo u Kini. U prvoj polovini godine, ulaganja u Kinu iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke porasla su 173 odsto, 135 odsto, odnosno 14 odsto. U Kini je osnovano ukupno 24 hiljade novih kompanija sa stranim ulaganjima iz različitih zemalja, što je porast od 35,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine“, rekao je Fan.

On je naveo da je posljednjih godina, kineska ekonomija nastavila da ostvaruje novi razvoj. S jedne strane, u pogledu tradicionalne saobraćajne infrastrukture ostvarena su izuzetna dostignuća. Kina je izgradila najveću svjetsku mrežu brzih pruga i auto-puteva.

„S druge strane, razvoj nove infrastrukture, koju predstavljaju nova postrojenja za punjenje električnih vozila, elektrane koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora, te prenos ultra visokog napona i centri velikih podataka (big data centri), privlači globalnu pažnju“, kazao je Fan.

Prema njegovim riječima, kineska proizvodnja i prodaja novih energetskih vozila zauzima prvo mjesto u svijetu već osam godina za redom, a više od polovine električnih vozila u svijetu vozi se u Kini. Kineska nova energetska vozila imaju tri glavne smart karakteristike: pametni kokpit, pametnu kontrolu i pametni autopilot to jest potpomognutu vožnju, osvajajući time naklonost globalnih korisnika, posebno mlađe populacije.

„U prvih devet mjeseci ove godine, Kina je izvezla 825 hiljada električnih vozila, što je povećanje od 1,1 put u odnosu na prethodnu godinu. Među kineskim brendovima koji izvoze svoje modele u inostranstvo, prednjači kompanija SAIC MG. U septembru je obim isporuke vozila SAIC MG u inostranstvo premašio brojku od deset hiljada primjeraka, i sa 11 hiljada izvezenih automobila postao je prvi brend automobila u istoriji kineske automobilske industrije koji je ostvario tako visoku mjesečnu prodaju u inostranstvu“, naveo je Fan.

Na evropskom tržištu, SAIC MG je prodao ukupno 54 hiljade vozila od januara do septembra, a njegov obim prodaje bio je među najboljima u mnogim evropskim zemljama poput Velike Britanije, Španije, Francuske i Italije.

„Nedavno je kineski automobilski brend Chery takođe ušao na crnogorsko tržište. Osim toga, polovina Teslinih novih energetskih vozila isporučenih globalno prošle godine proizvedena je upravo u fabrici u Šangaju, koja proizvodi po jedno električno vozilo u prosjeku svakih 40 sekundi“, rekao je Fan.

Sa brzim razvojem električnih vozila u Kini, ubrzao se i razvoj i pristupačnost stanica za punjenje. Kina je već izgradila najveći sistem za punjenje baterija, sa najvećom površinom i najsveobuhvatnijim servisnim centrima za električna vozila na svijetu.

„Do sada, Kina ima 6,28 miliona novih terminala za punjenje energetskih vozila, 3,46 hiljada stanica za zamjenu baterija i više od deset hiljada servisnih mjesta za reciklažu baterija. Ove godine, kompanija CATL je lansirala Shenking EV bateriju sa superbrzim punjenjem, koja može postići ultra-brzi efekat „punjenja za deset minuta i domet od 400 kilometara““, kazao je Fan.

Kompanija Huawei je, kako je dodao, takođe izradila ultra-brze punjače sa potpuno tečnim hlađenjem. Njihovi terminali imaju maksimalnu izlaznu snagu od 600 kilovati (kW) i mogu da se pune maksimalnom brzinom od “jedan kilometar po sekundi”, što praktično omogućava korisniku da napuni cijelu bateriju vozila za onoliko vremena koliko mu treba da ispije jednu šoljicu kafe.

„UHV prenos je trenutno najnaprednija tehnologija prenosa na svijetu i važno sredstvo za promovisanje zelene transformacije i velikog razvoja i korišćenja čiste energije. Kina ima UHV tehnologiju prenosa sa najvišim nivoom napona, najvećim kapacitetom prenosa, najdužom daljinom prenosa i najnaprednijom tehnologijom na svijetu”, precizirao je Fan.

Istovremeno, Kina pridaje veliki značaj razvoju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Njeni instalirani kapaciteti za proizvodnju energije iz sunca i vjetra zauzimaju prvo mjesto u svijetu, a 50 odsto opreme za vjetroelektrane i 80 odsto opreme za fotonaponske module solarnih elektrana u svijetu upravo je kineske proizvodnje.

Pored toga, u cilju promovisanja razvoja centara velikih podataka, Kina je pokrenula projekat Brojanje na istoku i računanje na zapadu, koji ima za cilj izgradnju nacionalnog čvorišta računarske snage i planirala je deset nacionalnih klastera centara podataka.

„Svrha implementacije projekta Brojanje na istoku i računanje na zapadu je da se uredno usmjere potrebe računarstva velikih podataka sa ekonomski razvijenog istočnog regiona Kine do zapadnog regiona bogatog energijom, s jedne strane kako bi se optimizovao raspored izgradnje data centara, a sa druge strane kako bi se promovisao koordinisani i ravnomjerni regionalni razvoj“, zaključio je Fan.

