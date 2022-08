Nova tematska turistička staza u dolini Grebaje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova tematska turistička staza, namijenjena planinarima, rekreativcima, porodicama i ekskurzijama, otvorena je u dolini Grebaje u Nacionalnom parku (NP) Prokletije.

Posjetioci Nacionalnog parka Prokletije, u kojem se nalazi dolina Grebaje u Gusinju, saznaće u ugodnoj šetnji po ovom biseru prirode kako je nastala ova lednička dolina.

Tematska turistička staza Od glečera do ledničke doline je pješačka staza namijenjena planinarima, rekreativcima, porodicama i ekskurzijama.

“Na stazi, koja prolazi kroz dolinu Grebaje u dužini od 2,6 kilometara, ispričana je na sedam ilustrovanih interpretativnih tabli priča o nastanku ove ledničke doline”, navodi se u saopštenju Nacionalnih parkova (NPCG).

Posjetioci će priču pratiti hronološki, od vremena kada su Prokletije bile okovane lednikom, opisujući proces glacijacije, formiranje oblika doline i nastanka života u njoj.

Tematska turistička staza je urađena u sklopu IPA projekta Creative Twinning, u saradnji sa NVO CSTI Montenegro, sa kojom je od ranije uspostavljena saradnja na valorizaciji vrijednosti unutar Nacionalnih parkova.

U pripremi su još dvije tematske turističke staze u okviru Nacionalnog parka Durmitor, o kojima će javnost biti blagovremeno informisana.

