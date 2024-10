Nova sistematizacija za unapređenje rada ACV

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) jednoglasno je u ponedjeljak usvojio Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za unapređenje rada Agencije, koja se ne finansira iz državnog budžeta.

“Direktor Agencije je predložio novu sistematizaciju, s obzirom na to da je postojeća zastarjela u odnosu na radne aktivnosti i definisane oblasti nadležnosti u skladu sa nacionalnom i regulativom Evropske unije (EU)”, navodi se u saopštenju.

Ovaj značajni akt institucije, osnovane 2009. godine kao nezavisno pravno lice, nije do sada sistemski mijenjan, bez obzira na promjene u razvoju vazduhoplovstva.

Sjednici Savjeta je prisustvovao i predsjednik Sindikalne organizacije ACV, koji je obrazložio mišljenje predstavnika sindikata.

Ciljevi nove sistematizacije su, između ostalog, da rad ACV bude efikasniji, da se riješe izazovi sa kojima se Agencija suočava godinama, jasno definisanje radnih obaveza i odgovornosti, uspostavljanje adekvatnog sistema upravljanja, reorganizacija poslovanja uz ravnotežu među organizacionim jedinicama.

“Broj sistematizovanih radnih mjesta je veći za 12 u odnosu na dosadašnju sistematizaciju, odnosno predviđen na ukupno 72 umjesto 60, a što se odnosi na jačanje usko stručnog kadra sa iskustvom u vazduhoplovstvu, kao i opšteg stručnog kadra koji je neophodan za cjelokupan rad ACV. Dodatno, uzet je u obzir i razvoj određenih oblasti u vazduhoplovstvu, koji do sada nije bio prepoznat u dovoljnoj mjeri”, navodi se u saopštenju.

Nova sistematizacija, kako su kazali, treba da doprinese i da se efikasnije otklone nepravilnosti, s obzirom na to da Agencija ima negativno mišljenje Državne revizorske institucije (DRI) za rad u prethodnom periodu koji je ocijenjen za prošlu godinu, kada na čelu ACV nije bio sadašnji direktor, Ivan Šćekić.

“Povećanje efkasnosti radnih procesa je neophodno usljed suočavanja sa dugogodišnjim izazovima poput potrebe za preciznijim definisanjem inspekcijskog nadzora i kvalitetnije podrške nadzornicima u pravnom smislu”, rekli su iz ACV.

Prilikom izrade sistematizacije, uzete su u obzir brojne zakonske i podzakonske odredbe, ali i utvrđeni nalazi i preporuke međunarodnih organizacija poput ICAO, EASA, ECAC i EK.

Takođe, u smislu pratećeg pravilnika uz sistematizaciju – koeficijenti su u skladu sa složenošću poslova, a zarade će biti prema ostvarenim rezultatima rada i neće izlaziti iz okvira finansijskog plana.

“Ovo podrazumijeva da će pojedinim zaposlenima zarade biti niže, određenom broju zaposlenih zadržane dodadašnje, a onima koji ostvaruju razultate u radu će biti povećavane, u skladu sa napredovanjem”, rekli su iz ACV.

ACV se, kako su podsjetili njeni predstavnici, ne finansira iz budžeta države Crne Gore, već dominantno iz međunarodnih izvora – od ostvarenih preleta kroz crnogorski vazdušni prostor, a preostali dio od izdavanja licenci, sertifikata i pojedinih naknada koje plaćaju vazduhoplovni subjekti.

