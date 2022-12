Nova pravila i cjenovnik Montenegroberze

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Montenegroberza je dobila saglasnost Komisije za tržište kapitala na nova pravila i cjenovnik.

Saglasnost je data 23. decembra.

“Pravila stupaju na snagu 23. januara. Cjenovnik je stupio na snagu 23. decembra, međutim, s obzirom na to da prelazak na primjenu novog cjenovnika zahtijeva tehničke pripreme i testiranja, isti će početi da se primjenjuje od 1. januara”, navodi se u obavještenju objavljenom na sajtu Monteengroberze.

Pravila i cjenovnik su dostupni na sajtu Montenegroberze, na stranici Pravni akti, kojoj se može pristupiti putem linka https://www.mnse.me/code/navigate.asp?Id=6.

