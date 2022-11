Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova komisija nastaviće tendersku proceduru za prodaju akcija Instituta ”Dr Simo Milošević”, saopšteno je nakon sjednice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte na kojoj je konstatovano da je tender za prodaju oko 56 odsto akcija Instituta proglašen neuspjelim.

Kako je saopšteno iz Vlade, drugoj sjednici Savjeta koja je održana danas predsjedavao je Dritan Abazović.

Navodi se da se Savjet upoznao sa presudom Upravnog suda kojom je poništeno rješenje Savjeta povodom tendera za prodaju akcija Instituta.

“Osporenim rješenjem odbijen je prigovor tužilaca, Konzorcijuma Philibert i Vile Oliva, izjavljen protiv odluke tenderske komisije za privatizaciju kojom je tender za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala u Institutu proglašen neuspjelim”, kaže se u saopštenju.

Postupajući u skladu sa presudom, Savjet je, kako se dodaje, zaključio da se formira tenderska komisija koja će nastaviti ranije započetu tendersku proceduru.

Navodi se da je posebno naglašena potreba da se sve neophodne aktivnosti sprovedu u najkraćem roku, imajući u vidu složenost naslijeđenih problema sa kojima se Institut trenutno suočava, ali i njegov značaj kako za pružanje specifičnih zdravstvenih usluga, tako i za unapređenje turističke ponude na lokalnom i nacionalnom nivou.

“Ocijenjeno je da u nastavku tenderskog postupka prioritet mora biti da se sačuva osnovna djelatnost ove renomirane medicinske ustanove”, navodi se u saopštenju.

Savjet se upoznao i sa presudom Upravnog suda kojom je poništeno mišljenje Savjeta, po tužbi Akcionarskog društva za proizvodnju morske soli „Bajo Sekulić“ Ulcinj – u stečaju.

“Poštujući odluku suda, Savjet je donio zaključak da se u ponovljenoj proceduri otklone formalne nepravilnosti koje su bile razlog za poništenje navedenog akta”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da su na sjednici razmatrana i druga pitanja iz djelokruga Savjeta.

