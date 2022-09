Nova era zasnovana na intenziviranju ekonomskih veza Crne Gore i Saudijske Arabije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U bilateralnim odnosima između Crne Gore i Saudijske Arabije počinje nova era koja će biti zasnovana na intenziviranju ekonomskih veza i snažnijoj privrednoj saradnji između dvije države.

To je ocijenjeno na sastanku crnogorskog premijera Dritana Abazovića sa ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije, princom Fejsal bin Farhan al-Saudom.

Abazović je, kako je saopšteno iz Vlade, istakao da se raduje intenziviranju saradnje između dvije države.

“Dobar početak snaženja odnosa dvije države predstavljalo je otvaranje direktne avio linije. Privredne komore dviju država će započeti razgovore i analizirati sve mogućnosti privredne saradnje. Svakako, dok se to završi mi očekujemo turiste iz ove prijateljske zemlje i vjerujemo da će im se svidjeti Crna Gora”, kazao je Abazović.

Farhan al-Saud je kazao da postoji mnogo mogućnosti za privrednu saradnju sa Crnom Gorom i da će to biti prioritet u odnosima dvije države u budućnosti.

“Crna Gora je jedna od najljepših zemalja na svijetu, koja je prepoznata na investicionoj mapi svijeta. Zato treba da stvorimo mogućnosti za produbljivanje ekonomske saradnje, kako bi da se povezala i sarađivala poslovna udruženja i privatne kompanije”, kazao je Farhan al-Saud.

Navodi se da su Abazović i Ferhan al-Saud razgovarali i o mogućnostima za saradnju u oblasti turizM, infrastrukture i energetike.

