Nova aplikacija za prijavu boravka instalirana u 15 lokalnih turističkih organizacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) i LTO Ulcinj donirale su novu aplikaciju za prijavu boravka gostiju lokalnim turističkim organizacijama u turistički manje razvijenim opštinama.

Aplikacija je instalirana u ukupno 15 lokalnih turističkih organizacija i ima za cilj unapređenje praćenja turističkog prometa i kvaliteta statistike u turizmu, prenosi Pobjeda.

Svi registrovani izdavaoci smještaja mogu preko lokalnih turističkih organizacija imati pristup aplikaciji, koja je kreirana na način da u što većoj mjeri olakša njihovo poslovanje.

Pristup aplikaciji je besplatan, a može se instalirati na računarima i svim mobilnim uređajima.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, je ovom prilikom poručila da su pitanja prijave boravka turista, praćenja turističkog prometa i naplate boravišne takse izazovi koji tangiraju veliki broj turističkih poslenika, te da će ova aplikacija olakšati borbu s ovim izazovima.

“Svjesni smo izazova s kojima se suočavaju na terenu lokalne turističke organizacije prilikom praćenja turističkog prometa. Vjerujemo da će ova aplikacija dijelom olakšati tu njihovu obavezu. Takođe, ona je značajna i za izdavaoce smještaja, koji će sada na vrlo jednostavan način moći da prijave boravak gostiju. Sa druge strane, ovo je značajan korak na polju unapređenja kvaliteta statistike”, kazala je Tripković Marković.

Ona je istakla da NTO u kontinuitetu radi na unapređenju statistike u turizmu, u skladu sa njenim djelokrugom nadležnosti.

Turistička organizacija (TO) Ulcinj, prema riječima njenog direktora Ćazima Hodžića, već duži period koristi ovu aplikaciju.

On je rekao da su izuzetno zadovoljni rezultatima njene primjene.

“Cilj naše turističke organizacije svake godine je da izdavaocima smještaja, pa i samim turistima, omogući da urade prijavu boravka na što lakši i brži način. U tom smislu, ova aplikacija je znatno olakšala njihovo poslovanje. Sa ovom inovacijom, načinom rada i svim olakšicama koje aplikacija nudi, smo upoznali sve izdavaoce smještaja na sastancima koje smo organizovali”, kazao je Hodžić.

On je istakao da je aplikacija dizajnirana tako da bude jednostavna za korišćenje, sa intuitivnim interfejsom kojim će se lako kretati čak i prvi korisnici.

“Na kraju, možemo reći da smo postigli cilj u dobijanju povjerenja kod izdavaoca smještaja i čitave turističke privrede našeg grada i pokazali da smo tu za njih i da ćemo uvijek, kad je to moguće, uraditi sve da njima izađemo u susret i da ih oslobodimo plaćanja dodatnih troškova. A ono što je najbitnije za nas u TO je da imamo pregled prijavljenih gostiju i broj realizovanih noćenja, pa je i naplata boravišne takse bolja. Vjerujemo da će i druge lokalne turističke organizacije koje su dobile aplikaciju biti zadovoljne”, smatra Hodžić.

Novu aplikaciju za prijavu boravka, na kojoj je radila kompanija Primatech, dobile su lokalne turističke organizacije Cetinja, Tuzi, Danilovgrada, Nikšića, Šavnika, Pljevalja, Bijelog Polja, Mojkovca, Berana, Petnjice, Rožaja, Andrijevice, Plava, Gusinja, kao i Park prirode Piva.

Iz kompanje Primatech su ovom prilikom kazali da aplikacija vro jednostavna za korišćenje i da glavni benefit od nje imaju izdavaoci smještaja.

“Nakon otvaranja naloga kod lokalne turističke organizacije, izdavaoci smještaja instaliraju aplikaciju i nakon toga putem nje mogu prijaviti gosta, bez čekanja na punktovima. Samim tim, izdavaoci mogu u značajno kraćem roku izvršiti svoju obavezu, a gužve na punktovima u toku sezone će biti manje. Važno je pomenuti da turistička organizacija ima kompletan uvid u svaku prijavu i može vršiti kontrolu prije prosljeđivanja MUP-u”, kazao je izvršni direktor kompanije Primatech, Vladimir Bokun.

