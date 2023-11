Norveška avio-kompanija spaja Tivat sa Kopenhagenom i Rigom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Norveška low-cost avio-kompanija Norwegian Air Shuttle, pored linija iz Osla i Helsinkija koje su saobraćale ove godine, narednog ljeta uvešće još dvije nove linije za Tivat.

Riječ je o redovnim sezonskim letovima na relaciji Kopenhagen- Tivat, odnosno Riga -Tivat, prenose Vijesti.

Iz glavnog grada Danske avioni Norwegiana će za Tivat letjeti dva puta sedmično (četvrtkom i nedjeljom), od 23. juna do 18. avgusta.

Iz Rige, glavnog grada Letonije, Norwegian će za Tivat letjeti takođe dva puta sedmično (utorkom i subotom) i to počevši od 4. maja, do kraja ljeta.

Na relacijama iz tri skandinavskih i jedne baltičke države za Tivat ova avio-kompanija će narednog ljeta saobraćati avionima tipa boeing B737-800 i B737-8Max.

