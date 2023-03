Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, povodom Međunarodnog dana zaštite prava potrošača koji se obilježava danas, ukazao na nizak stepen odgovornosti među trgovcima, ali i nedovoljnu informisanost potrošača o njihovim pravima.

“Ovaj problem, nažalost, prati i dalje nedovoljan broj sankcija za one koji krše zakon”, naveli su iz CGO-a.

Kako smatraju, i pored relativno dobre normativne uređenosti potrošačkih pitanja, postoji prostor za dalje unaprjeđenje zakonskog okvira kroz primjenu direktiva Evropske unije (EU), ali i drugih međunarodnih standarda u ovoj oblasti, čime bi se osiguralo bezbjednije tržište i bolja zaštita.

CGO je početkom ove godine, u okviru projekta Informisan potrošač-bezbjedan potrošač koji je podržao Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, prezentovao video kampanju i Priručnik za zaštitu prava potrošača, koji je dostupan na linku https://media.cgo-cce.org/2023/01/CGO-Prirucnik-za-zastitu-prava-potrosaca.pdf

