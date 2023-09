Nikšić na putu da bude najznačajnija pogonska snaga privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nikšić je na pravom putu da ponovo bude najznačajnija pogonska snaga privrede cijele države i već predstavlja oslonac u razvoju tehnologije obnovljivih izvora energije, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je povodom Dana opštine Nikšić, kazao da je obnova baznog proizvodnog procesa u starim fabričkim pogonima i otvaranje novih, diverzifikacija privredne djelatnosti, obogaćena turistička ponuda, redovno održavanje i snaženje infrastrukture – pravac je u kom nastavljamo zajednički da djelujemo.

“Raduje nas što za Nikšić možemo reći da je na pravom putu da ponovo bude najznačajnija pogonska snaga privrede cijele države. U korak sa novim zahtjevima održivog razvoja, već predstavlja oslonac u razvoju tehnologije obnovljivih izvora energije”, naveo je Abazović.

On je ocijenio da su kruna dosadašnjih djelovanja, svakako festivali muzike, dramske umjetnosti, pjesništva i sportske manifestacije, koje je stvorilo područje izvanredne duhovne i privredne tradicije.

“U proteklom, izuzetno zahtjevnom periodu, lokalna samouprava u Vladi imala je svog iskrenog partnera, što očekujem da će se nastaviti i u budućnosti”, dodao je Abazović.

On je rekao da je siguran da će nastaviti da razvijaju i sprovode u realnost viziju bogatog i prosperitetnog grada.

Abazović je čestitku uputio predsjedniku opštine Marku Kovačeviću, predsjedniku Skupštine opštine Nemanji Vukoviću, odbornicama i odbornicima, građankama i građanima Nikšića.

