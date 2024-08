Nikolić odbio da bude v.d. direktora EPCG Željezara

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Šef Službe za saobraćaj, održavanje prostora, objekata i zelenila u Željezari Nikšić, Miloš Nikolić, nije prihvatio predlog da bude vršilac dužnosti te kompanije, saopštio je Odbor direktora preduzeća.

“Tokom razgovora sa Milošem Nikolićem u dva navrata u utorak, on nije prihvatio predlog da bude vršilac dužnosti direktora. Odbor direktora će u zakonskim rokovima odlučivati o vršiocu dužnosti, u cilju iznalaženja kvalitetnog rešenja”, navodi se u saopštenju.

Odbor direktora EPCG Željezara Nikšić saopštio je da očekuje od nadležnih organa da ispitaju sve okolnosti koje su dovele do toga da potencijalni investitori ne mogu da obiđu zakupljenu imovinu, prenosi portal RTCG.

Odbor je saopštio da je upoznat sa zahtjevom doskorašnje izvršne direktorice, Nevenke Janković da bude razriješena sa mjesta v.d. izvršne direktorice u toj kompaniji.

“Tačno je da je u zahtjevu navedeno da je kap koja je prelila čašu to što dio zaposlenih u ponedjeljak nije dozvolio investitorima da obiđu pogone Kovačnice i Čeličane, koje uzimaju u dugogodišnji zakup. Odbor direktora EPCG Željezara preduzima aktivnosti u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima u cilju normalnog funkcionisanja kompanije”, navodi se u saopštenju.

Prije nekoliko dana grupa radnika Željezare spriječila je predstavnike kompanije 8B Kapital i njenih partnerskih firmi sa kojima planira pokretanje proizvodnje, da obiđu fabriku.

Švajcarska kompanija 8B Capital zakupila je proizvodne pogone EPCG Željezara Nikšić u narednih 50 godina. Iz Sindikata Željezare saopštili su da nikom nijesu branili ulazak u fabriku.

Pred dolazak zakupaca, Sindikat Željezare i Unija slobodnih sindikata poručili su da ugovorom o zakupu nije precizirano kakav je status, koja su prava i pod kojim uslovima zaposleni Željezare Nikšić prelaze kod zakupca, kao ni kakav je status 130 zaposlenih koje zakupac nije obavezan da preuzme.

Iz Elektroprivrede su im odgovorili da nije i neće biti razmatrana statusna promjena za postojeće zaposlene u kćerki kompaniji EPCG Željezara Nikšić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS