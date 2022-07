Nikolić: Jeftine manipulacije URA-e

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Demokratska partija socijalista (DPS) podržavala je Građanski pokret (GP) URA dok je Vlada bila na evropskom putu, saopšteno je iz te stranke dodajući da čitavog dana stižu jeftine manipulacije iz tog GP.

Iz URA-e su danas, komentarišući hapšenje bivših članova Odbora direktora Plantaža, saopštili da ohrabruju Tužilaštvo za dalju odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije.

Oni naveli i da stvarni razlog za inicijativu o izglasavanju nepovjerenja Vladi nije Temeljni ugovor nego vladavina prava.

“Jeftine manipulacije koje tokom čitavog dana stižu od predstavnika URA-e, koji očito potpuno pogubljeni i dezorjentisani ponavljaju iste manipulacije i površne demagoške fraze, vrijeđaju intelekt svakog građanina čiji je IQ veći od broja poslanika koji ta partija ima u Skupštini”, kazao je portparol DPS-a Miloš Nikolić.

On smatra da bi vrijeme bilo da predstavnici URA-e nauče da u komunikaciji sa javnošću ne važi pravilo “što jeftinije to bolje”.

“Jer nakon brojanja auta u pratnji po Beogradu, usiljenih slika sa đacima osnovnih škola zbog usiljenog PR-a, i današnjih besmislica koje na sve strane dezorjentisano saopštavaju, prijeti im ozbiljna opasnost da toliko pojeftine na političkom tržištu da ih ni Marko Milačić ne primi nazad u zagrljaj”, rekao je Nikolić.

On je poručio da je URA zbog otkazivanja podrške DPS-a Vladi sama kriva.

“Sve dok je Vlada bila na evropskom putu imali ste punu podršku DPS-a“, poručio je Nikolić.

On je rekao da je URA ostala bez podrške kad je odlučila da iz nekog razloga napustite taj put.

“Čim ste, dakle, Bože pravde pretpostavili „ruci pravde“ i tako, moglo bi se reći, ničim izazvani, utabali put ka ćorsokaku političke scene Crne Gore”, kazao je Nikolić.

