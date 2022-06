Nezaposlenih bilo 47,3 hiljade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je u prvom kvartalu, prema podacima Monstata, bilo 281,9 hiljada aktivnih stanovnika, od kojih je 234,5 hiljada ili 83,2 odsto zaposlenih.

Od ukupnog broja aktivnih stanovnika, 47,3 hiljade ili 16,8 odsto su nezaposleni.

Prema podacima Monstatove ankete o radnoj snazi, stanovništvo van radne snage čini 217,1 hiljada osoba.

„Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u prvom kvartalu stopa aktivnosti je 56,5 odsto, zaposlenosti 47 odsto, nezaposlenosti 16,8 odsto, a stopa stanovništva van radne snage 43,5 odsto“, navodi se u saopštenju.

Od ukupno aktivnog stanovništva, 154,2 hiljade ili 54,7 odsto čine muškarci, a 127,7 hiljada ili 45,3 odsto žene.

U anketi se navodi da od ukupnog broja zaposlenih, 126,4 hiljade ili 53,9 odsto čine muškarci, a 108,1 hiljadu ili 46,1 odsto žene. Od ukupnog broja nezaposlenih 27,7 hiljada ili 58,6 odsto su muškarci, a 19,6 hiljada ili 41,4 odsto su žene.

„Najveći broj zaposlenih čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 144,7 hiljada. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine osobe u istoj starosnoj grupi, odnosno 30 hiljada“, rekli su iz Monstata.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 60,1 odsto osoba imaju završenu srednju školu, a slijede zaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 34,7 odsto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem, 5,2 odsto.

„Obrazovna struktura nezaposlenih pokazuje da 64,9 odsto ima završenu srednju školu, slijede nezaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem, 24,5 odsto, zatim osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem, 10,6 odsto“, precizira se u saopštenju.

Struktura zaposlenih prema sektorima djelatnosti pokazuje da ih je najviše u uslužnoj djelatnosti, 77,5 odsto, zatim u sektorima nepoljoprivredne djelatnosti, odnosno industriji i građevinarstvu, 18,2 odsto, i u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova 4,3 odsto.

Anketom je obuhvaćeno 1,98 hiljada domaćinstava.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva, njih 5,26 hiljada, a za 4,6 hiljada osoba od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.

