Nezaposlenih bilo 38,8 hiljada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je u četvrtom kvartalu prošle godine, prema podacima Monstata, bilo 318,7 hiljada aktivnog stanovništva, od kojih je 279,9 hiljada ili 87,8 odsto zaposlenih.

Od ukupnog broja aktivnog stanovništva, 38,8 hiljada ili 12,2 odsto je nezaposlenih.

Broj zaposlenih je u odnosu na prethodno tromjesečje smanjen 4,8 odsto, dok je u odnosu na isti kvartal 2022. godine porastao 9,3 odsto.

Broj nezaposlenih je u odnosu na prethodni kvartal i isti period 2022. smanjen 1,3 odsto, odnosno 10,2 odsto.

Od ukupno aktivnog stanovništva, 178,5 hiljada ili 56 odsto čine muškarci, a 140,3 hiljade ili 44 odsto žene.

„Najveći broj zaposlenih čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 171,8 hiljada. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine osobe u istoj starosnoj grupi, odnosno 27,4 hiljade“, rekli su iz Monstata.

Struktura zaposlenih prema sektorima djelatnosti pokazuje da ih je najviše u uslužnoj djelatnosti, 76,7 odsto, zatim u sektorima nepoljoprivredne djelatnosti, odnosno industriji i građevinarstvu, 18,8 odsto, i u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova 4,4 odsto.

Anketom je obuhvaćeno 1,88 hiljada domaćinstava.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva, njih 4,68 hiljada, a za 4,09 hiljada osoba od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS