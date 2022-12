Nesigurno trgovanje na svjetskim berzama

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama se ove sedmice trgovalo vrlo nesigurno, pa bi jedan dan cijene dionica porasle, a već drugi pale, u zavisnosti od procjena ulagača do kojeg će nivoa, zbog visoke inflacije, centralne banke povećati kamatne stope.

Na Wall Streetu je Dow Jones ojačao 0,9 odsto na 33.203 boda, dok je S&P 500 oslabio 0,2 odsto na 3.844 poena, a Nasdaq indeks 1,9 odsto na 10.497 bodova, prenosi Hina.

Pad S&P 500 i Nasdaqa treću sedmicu zaredom posljedica je strahovanja ulagača da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), povećati kamatne stope više nego što se procjenjivalo.

Uprkos agresivnom povećanju kamata Fed-a od početka godine, američka ekonomija i dalje snažno raste.

Naime, konačna procjena pokazala je da je u trećem tromjesečju bruto domaći proizvod (BDP) porastao 3,2 odsto na godišnjem nivou, više nego što je prvobitno procijenjeno.

Podaci s tržišta rada pokazali su da je prije sedmicu broj zahtjeva za pomoć nezaposlenima porastao na 216 hiljada, manje od očekivanih 222 hiljade.

Ti podaci pokazuju da su ekonomija i tržište rada i dalje vrlo snažni, što će i dalje podržavati visoku inflaciju.

To znači da bi Fed mogao povećati kamate na više nivoe nego što se očekivalo i da bi se na tim vrijednostima mogle zadržati duže nego što se očekivalo.

„Snažni ekonomski pokazatelji navešće Fed da zadrži nogu na ekonomskoj kočnici i nastavi da zaoštrava monetarnu politiku. A to znači da postoji rizik da se s povećanjem kamata pretjera, što bi se snažno odrazilo na privredu”, objasnila je strateginja u firmi Charles Schwab, Liz Ann Sonders.

I dok ove godine solidno raste, naredne bi ekonomija mogla uroniti u recesiju.

„Tržište prelazi iz faze zabrinutosti oko toga koliko će Fed povećati kamate u fazu zabrinutosti u vezi recesije naredne godine u SAD-u, ali vjerovatno i globalno. A to znači i da su procjene zarada kompanija za narednu godinu previsoke”, rekao je portfelj menadžer u firmi Northwestern Mutual Wealth Management Company, Matt Stucky.

Zbog agresivnog povećanja kamata Fed-a, S&P 500 indeks na putu je najvećeg godišnjeg gubitka od finansijske krize 2008. godine.

U ovo doba godine obično cijene dionica rastu, jer investicioni fondovi i drugi veliki investitori uljepšavaju svoje portfelje, što je uobičajeno za kraj godine.

No, analitičari kažu da bi ove godine taj inače uobičajeni rast cijena mogao izostati, ili će biti vrlo slab.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,9 odsto na 7.473 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,3 odsto na 13.940 poena, a pariski CAC 0,8 odsto na 6.504 boda.

