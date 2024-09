Nervoza uoči izvještaja o zapošljavanju

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak u nervoznom trgovanju Dow Jones i S&P 500 indeks oslabili, dok investitori čekaju izvještaj o zaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji bi moglo značajno da utiče na smjer tržišta.

Dow Jones oslabio je 0,54 odsto na 40.755 bodova, a S&P 500 0,3 odsto na 5.503 poena. Nasdaq indeks porastao je 0,25 odsto na 17.127 bodova, prenosi Hina.

Na tržištu vlada nervoza uoči današnje objave podataka o zapošljavanju u američkoj ekonomiji u avgustu, koji bi mogao da utiče na odluku čelnika američke centralne banke o kamatnim stopama.

Istraživanje Instituta za upravljanje nabavkom je pokazalo da su aktivnosti u uslužnom sektoru u SAD-u u avgustu porasle, dok je broj zahtjeva za pomoć nezaposlenima prošle sedmice pao.

Izvještaj ADP-a, najveće agencije za zapošljavanje u SAD-u, pokazao je da je u privatnom sektoru u avgustu zaposleno najmanje radnika od januara 2021. godine, a podaci za prethodni mjesec revidirani su niže, što ukazuje na usporavanje tržišta rada.

“Tržište se stalno njiše između želje za rizikom i bijega od rizika, dok investitori prate makroekonomske pokazatelje, jer su Federalne rezerve (Fed) poručile da će ih pratiti radi donošenja odluke o kamatnim stopama. Tržište prati podatke kako bi steklo uvid u to kako se ekonomija ponaša u vezi scenarija prizemljenja i što to sve znači za Fed-ovu kamatnu politiku”, rekao je predsjednik u firmi Sarmaya Partners, Wasif Latif.

Na tržištu se očekuje da će Fed u septembru početi da smanjuje kamatne stope, nakon što je godinama vodio restriktivnu monetarnu politiku.

Većina analitičara očekuje smanjenje kamata 0,25 procentnih poena, no ima i onih koji očekuju rez za oštrijih 0,5 procentnih poena.

I dok su Dow Jones i S&P 500 blago pali, Nasdaq indeks neznatno je porastao, najviše zahvaljujući skoku cijene dionice Tesle, gotovo pet odsto, nakon što je kompanija objavila da će pokrenuti svoj napredni softver za potpuno samostalnu vožnju za pomoć vozačima u prvom kvartalu naredne godine.

A na evropskim berzama najvažniji indeksi u četvrtak su pali četvrti dan zaredom. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,34 odsto na 8.241 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo neznatno na 18.576 poena, a pariski CAC 0,92 odsto na 7.431 bod.

