Neozbiljno i neplansko djelovanje Vlade u slučaju trajektne linije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tužne slike kojima se svjedoči proteklih par dana na trajektnom prelazu u Bokokotorskom zalivu govore o neozbiljnom i neplanskom djelovanju Vlade u tehničkom mandatu, ocijenjeno je iz Pomorskog saobraćaja.

“Te iste slike bjelodano razgolićuju motiv munjevite “akcije” Vlade i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (JPMD), koji svakako nije kvalitetan i siguran servis građana”, navodi se u saopštenju Pomorskog saobraćaja, koji je do subote upravljao linijom Kamenari – Lepetane.

U toj kompaniji su naveli da je trajekt koji je JPMD angažovalo u cilju potpore za šikanu i progon dosadašnjeg operatera u takvom stanju da glisiranje predsjednika Odbora direktora Morskog dobra, Blaža Rađenovića zalivom, nažalost, može i tragično da se završi.

“Svakodnevne slike koje bilježe korisnici improvizovanog trajektnog prevoznika koje se objavljuju po društvenim mrežama, potvrda su površne i improvizovane igre države sa ozbiljnom djelatnošću koja sa sobom nosi velike operativne rizike”, ocijenili su iz Pomorskog saobraćaja.

Oni su rekli da je očito da je samo za jedan dan brod “Vasilije” izazvao lavinu panike u JPMD, koja će, zasigurno, dobiti još veći intenzitet kad se “Vasiliju” pridruže, kako su kazali, dva brata po materi – dva putujuća groba iz bratske Hrvatske.

“Podsjećamo da smo u petak pred kraj radnog vremena dobili odluku JPMD o raskidu ugovora i predlog da specificiramo ponudu za prodaju naših zaposlenih i naših trajekata. Rok za izjašnjenje utorak! Kao da treba da ponudimo pijačnu robu koju samo treba iznijeti na tezgu. Malo je reći sramota”, navodi se u saopštenju Pomorskog saobraćaja.

Oni su naveli da su, i pored roka koji su sami odredili, ne čekajući njihov odgovor, iz JPMD “izbombardovali” javnost pozivajući zaposlene iz njihove kompanije da “promijene klubske boje” i da se prijave za radno angažovanje.

“Što se tiče zaposlenih, Pomorski saobraćaj raspolaže sa dovoljno sredstava, koje smo planski izdvajali, računajući i na ovakvu vrstu scenarija, tako da ne moraju da donose brzoplete odluke. Vrlo konkretno! I u najcrnjem scenariju po kompaniju i njen biznis, Pomorski saobraćaj garantuje svojim zaposlenim najmanje šest mjeseci mirnog sna. Zato, sa odlukama polako i promišljeno”, navodi se u saopštenju.

Iz Pomorskog saobraćaja su rekli da ponude preko portala i štampe nijesu garancija ozbiljnosti i odgovornosti, a namjera prevare je više nego jasna.

“Pomorski saobraćaj obavještava javnost da neće voditi samo privredni spor sa JPMD. Itekako ćemo se baviti krivičnopravnom odgovornošću donosioca nasilničkih odluka i da u tome nećemo zaboraviti ni evidentne probleme sigurnosti plovidbe na moru”, zaključuje se u saopštenju.

Vlada je u petak dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama odredbi Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, koji toj kompaniji omogućava upravljanje trajektnom linijom Kamenari – Lepetane.

U Statutu se navodi da se, pored pretežne djelatnosti preduzeća koja se odnosi na upravljanje nekretninama uz naknadu, Morsko dobro može baviti pomorskim i priobalnim prevozom putnika, kao i prevozom putnika unutrašnjim plovnim putevima.

