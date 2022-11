Neosnovane i zlonamjerne optužbe na račun EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Optužbe na račun rukovodstva Elektroprivrede (EPCG), a u vezi sa poslovanjem te kompanije u ovoj godini, uglavnom su neargumentovane, maliciozne i politički motivisane, smatra analitičar i konsultant za energetiku i metalsku industriju, Goran Đukanović.

On je kazao da optužbe dolaze od predstavnika bivše, tridesetogodišnje vlasti zaduženih za energetski sektor, ali takođe i od zvaničnika sadašnje Vlade, konkretno Ministarstva kapitalnih investicija.

Prema riječima Đukanovića, zajedničko i jednim i drugim je nedostatak znanja i rezultata, a time i argumenata za optužbe i negativne kvalifikacije.

“Prateći dešavanja proteklih sedmica u vezi svakodnevnih napada i optužbi na račun rukovodstva EPCG, a u vezi poslovanja kompanije u ovoj godini, može se zaključiti da su uglavnom neargumentovane, maliciozne i politički motivisane u cilju diskvalifikacije, podsticanja haosa i eventualnog povratka na vlast”, rekao je Đukanović.

Kako je naveo, činjenica je da, za razliku od Crne Gore tokom tridestogodišnje vlasti Demokratske partije socijalista, razvijene, demokratske države nastoje da olakšaju i poboljšaju život i standard građana, ujedno doprinoseći ekonomskom napretku države.

EPCG je, kako je kazao Đukanović, pomogla stanovnike Crne Gore nepovećavanjem cijena električne energije sa više stotina miliona EUR tokom ove godine.

On je rekao da se to zlonamjerno nastoji predstaviti kao društveno neodgovorno činjenje od strane pojedinaca koji ničim nijesu doprinijeli tokom protekle tri decenije da Crna Gora bude energetski nezavisna i da ne mora da uvozi električnu energiju tokom ljetnjih mjeseci.

“Usljed rekordnih cijena na evropskom tržištu ove godine i neophodnog uvoza za održavanje stabilnog energetskog sistema u toku turističke sezone, privremeni minus nakon tri kvartala u EPCG je neminovnost, bez obzira na to ko se nalazi na rukovodećem mjestu u EPCG”, naveo je Đukanović.

On je kazao da će već tokom narednih mjeseci kompanija biti u značajnom plusu.

Prema riječima Đukanovića, isključivi krivac za taj minus, pored visoke cijene struje na tržištu, je ranija vlast koja decenijama nije investirala u energetski sektor.

On je dodao da za skoro 40 godina nije izgrađen nijedan značajniji energetski izvor, a sada pojedinci koji su odlučivali u tom periodu optužuju sadašnje rukovodstvo EPCG za pogrešno i nesavjesno poslovanje.

“Koliki je stepen neznanja i neodgovornosti tih predstavnika bivše vlasti najbolje govori činjenica da ni tokom upravljanja EPCG od strane italijanske kompanije A2A ništa nije urađeno po pitanju investicija u nove energetske projekte”, kazao je Đukanović.

Kako je rekao, prodati udio u kompaniji i dozvoliti menadžment strancima bez obavezivanja na investicije je van logike i razuma i dovodi u sumnju korupcionaške poslove i aranžmane.

“Upravo u tom segmentu trebalo bi da se angažuje tužilaštvo i ispita dešavanja i poslovanje kompanije u tom periodu, kao i samu prodaju udjela EPCG i ponovnog otkupa, a ne sada, kako bi to tadašnji predstavnici vlade zaduženi za energetski sektor željeli, skrećući pažnju sa sebe”, naveo je Đukanović.

On je dodao da je nevjerovatna činjenica da je tek sada, sa sadašnjim rukovodstvom EPCG, pokrenut projekat ugradnje solarnih panela „Solari 3000+ и 500+“, umjesto sa tim da se počelo prije 30 godina i da danas Crna Gora bude lider u Evropi u proizvodnji električne energije iz solarnih panela po glavi stanovnika.

Đukanović je kazao da je samim tim, nečinjenjem, neinvestiranjem, načinjena ogromna šteta državi i da bi za to neko morao da snosi odgovornost.

„Ako ništa drugo makar da mu se ne da šansa da ponovo vrši vlast i odlučuje o energetici u Crnoj Gori“, rekao je Đukanović.

Kako je naveo, što se tiče kritika i optužbi na račun EPCG zbog odbijanja da poveća cijenu električne enrgije za domaćinstva, kritike su zlonamjerne, politički motivisane i neosnovane.

„Svako, pa i minimalno povećanje cijene električne energije u uslovima visokog rasta cijena gotovo svih proizvoda i osnovnih životnih namirnica, i do 30-40 odsto tokom ove godine, rezultiralo bi lančanom reakcijom novih poskupljenja i haosom na tržištu“, kazao je Đukanović.

On je rekao da nema sumnje da bi isti ti kritičari tada optužili i EPCG i Vladu za nesposobnost i nekontrolisani skok cijena na tržištu.

„U vremenu ekstremnih klimatskih poremećaja i suše tokom ove godine, rata u Ukrajini i rekordnih cijena električne energije na tržištu, tenzija i nestabilnosti na političkoj sceni Crne Gore, EPCG je odigrala ključnu i suštinsku ulogu u cilju obuzdavanja daljeg rasta cijena i inflacije i značajno doprinijela sprečavanju haosa na tržištu i daljeg osiromašenja građana“, istakao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, najmanje što je EPCG zaslužila je podrška i razumijevanje, a ne kritika.

„Zadržavanje sadašnje cijene električne energije i u narednoj godini bilo bi od ogromnog značaja i za građane, preduzeća, ali i ukupnu stabilnost u državi, i to u jeku političkih tenzija i nestabilnosti“, kazao je Đukanović.

On je naveo da nema sumnje da će građani, velika većina, to prepoznati i cijeniti.

