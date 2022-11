Neophodna snažnija ekonomska saradnje Crne Gore i Francuske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora mora snažnije promovisati turističku ponudu na francuskom tržištu, a važno je unaprijediti ekononomsku saradnju dvije države, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić i ambasador Francuske, Kristijan Timonije.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik PKCG, Pavle D. Radovanović, kao i novi šef regionalnog ekonomskog odjeljenja za Zapadni Balkan Pjer Granžuan, koji se upoznao sa važnom ulogom koju krovna asocijacija crnogorske privrede, sa 95-godišnjom tradicijom, ima u unapređenju poslovnog ambijenta, internacionalizaciji poslovanja crnogorskih kompanija, povezivanju sa stranim partnerima, razvoju cjeloživotnog, stručnog i dualnog obrazovanja i realizaciji međunarodnih projekata.

Drakić je, kako je saopšteno iz Komore, istakla kvalitetnu saradnju sa Privrednom komorom Francuske, razvojnim agencijama i Francusko-crnogorskim poslovnim klubom sa kojim naredne sedmice realizuje konferenciju o sajber bezbjednosti.

Ona je apostrofirala značaj saradnje u oblasti upravljanja otpadom i zaštiti životne sredine, u susret ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog poglavlja 27.

„Možemo još mnogo naučiti iz francuskih iskustava u ovoj oblasti“, kazala je Drakić, ističući i važnu ulogu Privredne komore u digitalnoj transformaciji i tranziciji ka cirkularnoj i zelenoj ekonomiji.

Radovanović je kratko približio učešće ove asocijacije u pregovaračkom procesu sa EU.

Sagovornici su istakli važnost unapređenja ekonomske saradnje dvije države i veće zastupljenosti francuskih investitora u razvojnim projektima naše zemlje.

Prema riječima Timonijea, Crna Gora mora snažnije promovisati turističku ponudu na francuskom tržištu. On je istakao važnost razvijanja kulturnog i zdravstvenog turizma i njihovog približavanja zapadnim gostima.

“Druga oblast saradnje koju prepoznajem je u smanjenju zagađenja životne sredine i kompanija Valgo je dobar primjer toga. Želimo da ovdje formiramo hab za regionalne aktivnosti u oblasti depolucije. Potrebne su nam uspješne priče poput Valgo grupe kako bismo privukli investitore”, rekao je Timonije.

Granžuan je naveo da uviđa izostanak francuskih kompanija u realizaciji kapitalnih projekata u Crnoj Gori, što smatra da nije dobro.

“Vaša zemlja je najsnažnija u regionu i ima najviše potencijala za veće partnerstvo sa Francuskom na konkretnim projektima. Moramo više raditi na vašoj saradnji sa Business France, MEDEF-om i sličnim razvojnim agencijama. Pokušajmo da unaprijedimo institucionalne veze, jer će to doprinijeti snažnijem učešću francuskih kompanija na vašem tržištu”, kazao je Granžuan.

U radu sastanka učestvovala je i Ivana Parača iz Sektora za međunarodnu saradnju Privredne komore.

