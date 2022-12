Neophodna šira saradnja privrede i obrazovnog sistema

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Potrebno je uspostaviti širu saradnju između privrede i obrazovnog sistema kako bi se kvalitetnije odgovorilo na promjene na tržištu rada i ukupnom privrednom sistemu, ocijenio je predsjednik Socijalnog savjeta i Unije poslodavaca (UPCG), Predrag Mitrović.

On je, na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom Za bolju budućnost u svijetu rada i kapitala, rekao da odgovorni socijalni partneri i vlada treba da uspostave sistem u kojem se naglasak stavlja na sigurnost i lakoću zaposlenja, a ne radnog mjesta.

Učesnici dvodnevne konferencije, koja se završava danas, ocijenili su da je socijalni dijalog najbolja alatka za rješavanje problema, jer počiva na tripartizmu i omogućava konsenzus svih zainteresovanih neophodan za donošenje odluka i usvajanje politika.

Oni su kazali i da su pandemija koronavirusa i aktuelna geopolitička dešavanja donijeli ne samo krizu, već i brojne izazove koji traže adekvatna, konkretna i pravovremena rješenja.

Konferenciju, koja je počela u četvrtak, organizovao je Socijalno-ekonomski savjet Srbije u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom ekonomskih i socijalnih savjeta i sličnih institucija (AICESIS), čiji je punopravni član i crnogorski Socijalni savjet.

Programom konferencije predviđene su bile diskusije na panelima o socijalnom preduzetništvu, kvalitetu poslova i kretanju zarada, kao i budućnosti rada, radnih odnosa i nedostatku adekvatne radne snage.

AICESIS je osnovan 1989. godine sa ciljem da promoviše socijalni dijalog, razmjenu stavova i primjera dobre prakse organizacija koje okupljaju socijalne partnere. Asocijacija radi u tijesnoj saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) i Ekonomskim i socijalnim savjetom UN-a (ECOSOC).

