Neophodna intenzivnija saradnja lokalnih samouprava i Eko fonda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za uspješne projekte neophodna je intenzivnija saradnja lokalnih samouprava i Eko fonda, ocijenio je potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

On se danas sastao sa predstavnicima Eko fonda, kako bi razgovarali o tekućim projektima koje ta institucija trenutno realizuje, ali i o planu za narednu godinu.

Izvršni direktor Eko fonda, Draško Boljević, i pomoćnik direktora, Nikola Peković, predstavili su tekuće aktivnosti sa posebnim osvrtom na projekte na sjeveru Crne Gore, budući da su tokom prethodnog perioda u komunikaciji sa lokalnim samoupravama indetifikovani određeni lokaliteti i projekti koji se moraju naći u Planu rada Eko fonda za narednu godinu.

Eko fond, prema riječima njegovih predstavnika, nastavlja sa projektima u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine, energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora i energije, a sve u cilju stvaranja povoljne poslovne klime i uslova za ulaganje privatnog sektora u ekološki prihvatljive poduhvate u Crnoj Gori.

Ibrahimović je naveo da su prepoznati problemi sa kojima se društvo suočava kada je u pitanju zaštita životne sredine, napominjući da je naročito izražen problem odlaganja otpada.

„Pozicija lokalnih samouprava na sjeveru države je vrlo nezahvalna, budući da još ne postoji regionalna deponija. Treba snažnije komunicirati sa predstavnicima opština kako bi se konkretizovali projekti koji se u saradnji sa Eko fondom mogu realizovati ili planirati za narednu godinu“, rekao je Ibrahimović.

On je dodao da se za dvije nelegalne deponije u Rožajama i Mojkovcu što prije moraju predložiti rješenja i mogućnost saradnje sa fondom.

Boljević je podsjetio i na Memorandum o saradnji između Opštine Plav i Eko fonda, koji ima za cilj revitalizaciju i zaštitu Plavskog jezera i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Opštini Plav.

Ibrahimović je naveo da podržava aktivnosti Eko fonda u pružanju asistencije opštinama na sjeveru države u rješavanju otvorenih ekoloških pitanja sa kojima se suočavaju, ukazajući na neophodnost izgradnje regionalne deponije u Bijelom Polju, a imajući u vidu činjenicu da je problem nelegalnih deponija za 11 opština na sjeveru rastući i da se urgentno moraju predložiti adekvatna i rješenja.

„Projekti o kojima smo danas razgovarali veoma su važni za dalji razvoj sjeverne regije. Raduju me najave za projekte koji se tiču Plavskog jezera, ali i mogućnosti podrške Eko fonda za rješavanje problema „divlje deponije“ u Rožajama i vjerujem da će se kroz intenzivniju saradnju sa lokalnom samoupravom u narednom periodu pronaći modeli koji će biti održivi”, rekao je Ibrahimović.

On je naglasio da je saradnja sa Eko fondom prilika za lokalne vlasti da te probleme rješavaju na sistematski i održiv način.

“Tome ćemo dati poseban akcenat tokom ove i naredne godine“ zaključio je Ibrahimović.

