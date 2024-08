Nenezić: LNG terminal neće biti izgrađen u akvatorijumu Luke Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Građani Bara jasno su rekli NE izgradnji terminala za tečni naftni gas i gasnoj termoelektrani u Luci Bar u nekoliko navrata, saopštio je predsjednik Skupštine Opštine Bar i poslanik Socijaldemokrata (SD) u crnogorskom parlamentu, Branislav Nenezić.

On je reagovao na izjavu ministra rudarstva, nafte i gasa, Admira Šahmanović, da Jadransko-jonski gasovod (IAP) i izgradnja LNG terminala u Baru predstavljaju projekte od ključnog značaja za budućnost Crne Gore. On je rekao i da je Luka Bar strateški locirana na Jadranskom moru i da bi mogla postati regionalni energetski hub za distribuciju LNG-a u zemlje Zapadnog Balkana i šire.

“Neobaviješteni, ali očigledno sklon sopstvenoj promociji, ministar rudarstva obećava građanima Bara i građanima Crne Gore realizaciju procesa o kojima, izgleda, ne zna dovoljno. Vjerovatno je to posljedica činjenice da je, u Spajićevoj megalomanskoj rekonstrukciji Vlade, dobio djelić nekadašnjeg jedinstvenog ministarstva energetike i rudarstva, koji mu je zgodan za samoreklamiranje i to je sve”, naveo je Nenezić.

Da je Šahmanović, prema riječima Nenezića, pročitao išta od planova oko LNG terminala, sigurno ne bi potpisao saopštenje kojim obećava da će biti realizovan projekat koji višestruko narušava interese građana Bara i o čemu je na demokratski način vođenja debata duži period.

“Gospodine Šahmanoviću, niste pratili dešavanja u Baru, jer da jeste, znali biste da su građani Bara jasno rekli NE izgradnji terminala za tečni naftni gas i gasnoj termoelektrani u Luci Bar u nekoliko navrata. Koliko vjerujete u ovo što najavljujete najbolje govori podatak da upravo vi navodite poznatu činjenicu da je prema direktivama Evropske unije (EU) potrebno završiti sa korišćenjem fosilnih goriva do 2050. godine”, naveo je Nenezić.

Kako je podsjetio, nakon što je 10. maja ove godine održan sastanak sa predstavnicima investitora i nadležnog ministarstva, došlo se do momenta da je i zvanično, od potencijalnih investitora, potvrđeno da je napravljena greška što od početka projekta nijesu uključeni predstavnici građana, kao ni javnost grada Bara.

“Višebrojne tajne posjete, zajedno sa predstavnicima posljednje dvije vlade, namjerno skrivane od javnosti su imale svoju svrhu, a to je da se projekat dovede do faze kada bi građani Bara bili pred svršenim činom, ponudom uzmi ili ostavi, odnodno samo uzmi”, rekao je Nenezić.

Na tom sastanku, kako je kazao, dobili su primjerak odštampane“prezentacije” na par stranica, godinu nakon potpisivanja memoranduma po kojem su bili u obavezi da izrade cost-benefit analizu, studiju uticaja na životnu sredinu.

Od predstavnika zainteresovanih kompanija, kako je dodao, mogli su čuti da postoji “spremnost” za razgovor, svjesni da su to morali uraditi dosta ranije.

“Dakle, imajući u vidu sve što smo imali prilike da čujemo na tom sastanku vezano za izgradnju terminala tečnog naftnog gasa u akvatorijumu Luke Bar zajedno sa termoelektranom, još smo snažnije oprijedjeljeni da spasimo Bar od projekata koji bi sve što je dobro donosili drugim državama, a našem gradu ostavili opasnost od eksplozija, zagađenje okoline, razorene turističke potencijale i skupe kredite za sve građane Crne Gore”, zaključio je Nenezić.

