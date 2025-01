Nemaju ugovor sa kompanijom “Vektra Jakić”

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u svojoj evidenciji, kako su rekli njegovi predstavnici, nema ugovor sa pljevaljskom kompanijom “Vektra Jakić” za čuvanje mašina i opreme, koju je država oduzela kompaniji Dragana Brkovića.

S obzirom da ne postoji ugovor, Ministarstvo nije isplaćivalo novac za taj posao. To su Vijestima zvanično kazali iz ovog resora kojim rukovodi ministar Vladimir Joković.

Vijesti su krajem prošle godine objavile da Ministarstvo poljoprivrede ima ugovor sa “Vektrom Jakić”, po osnovu kojeg toj firmi za čuvanje opreme za pelet moraju da plaćaju desetine hiljada eura mjesečno. Postojanje ove obaveze je potvrdila i mejl komunikacija bivšeg ministra poljoprivrede Aleksandra Stijovića sa zaštitnikom imovinskih interesa Crne Gore iz februara 2022. godine u koju su Vijesti imale uvid, i gdje se navodi da je Ministarstvo dužno da u zimskom periodu “Vektri Jakić” mjesečno isplaćuje 44,84 hiljade EUR, a ljeti 27,15 hiljada EUR.

Ako bi se računalo da godina ima šest zimskih i isto toliko ljetnjih mjeseci, dolazi se do zaključka da “sporni” ugovor državu košta 431,94 hiljade EUR godišnje. Izvor je redakciji kazao da država ovu obavezu ima najmanje tri godine, da do sada nije plaćen ni cent, pa je dug danas viši od milion EUR.

“Uvidom u evidencije kojima raspolaže Ministarstvo, u istima ne postoji bilo kakav ugovor o čuvanju mašina i opreme zaključen sa “Vektra Jakić”. Shodno tome da Ministarstvo ne posjeduje ugovor o čuvanju mašina i opreme zaključen sa “Vektra Jakić” i činjenici da se pomenuto privredno društvo nikad nije ni obratilo niti dostavilo bilo kakvu fakturu po osnovu čuvanja mašina i opreme, Ministarstvo nije ni vršilo bilo kakvo plaćanje po tom osnovu”, kazali su iz resora.

Pljevaljska “Vektra Jakić” je 2015. godine dobila kredit od tri miliona USD, koji im je resor poljoprivrede dodijelio iz Abu Dabi fonda za razvoj (ADF). Kredit nijesu vraćali, pa je Ministarstvo kao zalog oduzelo mašine i opremu iz peletare tamošnje fabrike, dok je “Vektra Jakić” krajem decebra 2023. godine otišla u stečaj.

Iz Ministarstva su objasnili da je Vlada odlukom iz 2017. godine Investiciono-razvojnom fondu (IRF), povjerila poslove vezane za Abu Dabi to Montenegro Agricultural Support (ADMAS) projekat, koji je Ministarstvo realizovalo u saradnji sa ADF-om i IRF-om. Dodali su da je Vlada u februaru 2021. godine naknadno zadužila IRF da u potpunosti preuzme poslove vezane za realizaciju ADMAS projekta i pokrene procedure za preuzimanje nadležnosti u svim postupcima koje je započelo Ministarstvo.

Upitani o prodaji imovine “Vektre” i koliko su novca do sada naplatili po tom osnovu, kao i kada je obavljena posljednja prodaja po ovom osnovu, iz resora su naveli da zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore zbog nepoštovanja ugovora o kreditu pokrenuo postupak naplate nad imovinom firme “Vektra Jakić”. Pojasnili su da se kredit odnosio na nabavku pogona za proizvodnju peleta, oprema i mašine, koje su bile predmet zaloge te da se nalaze u nadležnosti Uprave za državnu imovinu – koja je dužna da se stara o njoj.

“Ovo Ministarstvo ne posjeduje informacije da li je ista oglašavana u svrhu prodaje. Otvaranjem stečajnog postupaka 26. decembra 2023. nad kompanijom “Vektra Jakić”, imovina koja je predmet zaloga ušla je u stečajnu masu shodno Zakonu o stečajnom postupku. Za stečajnog upravnika Privredni sud odredio je Dejana Kekovića koji je dužan da se stara o cjelokupnoj imovini stečajnog dužnika, pa za informaciju o stanju opreme i mašina potrebno je da se obratite istom”, naglasili su iz Ministarstva.

Vijesti su o statusu opreme i ovom slučaju krajem decembra pitale i zaštitnicu imovinsko-pravnih interesa Bojanu Ćirović, koja je navela da zakonski zastupa državu i tužbe pred Privrednim sudom, po osnovu naknada koje “Vektra Jakić” duguje na ime koncesija.

Ona je objasnila da će se postupci nastaviti kada se za to budu stekli uslovi, jer su prekinuti po osnovu otvaranja stečaja. Ćirović je navela da je ugovor o plaćanju naknade za čuvanje opreme u nadležna Uprava za državnu imovinu, jer ona njome upravlja i o istoj se stara dok su za prodaju nadležna stečajna uprava.

Iz Uprave za državnu imovinu su krajem prošle godine kazali da u ovom trenutku nijesu nadležni za postupanje oko mašina i opreme u peletari “Vektre Jakić”, pa tako ni za plaćanje eventualnih troškova čuvanja te imovine.

Po dokumentaciji, bivši ministar poljoprivrede Stijović je zaštitniku u martu 2022. godine kazao da je hitno potrebna prodaja imovine kompanije “Vektra Jakić”, te da nije jasno zašto to već nije učinjeno.

“Smatramo prioritetnim oglašavanje prodaje iste. Pitanje je zbog čega to već nije izvršeno, danom sticanja prava na naplatu potraživanja. Ovo ministarstvo smatra hitnim preduzimanje odgovarajućih mjera u skladu sa odlukom Vlade, kako bi se izbjegli dodatni izdaci po budžet, naplatila potraživanja kredita za koji je država dala garanciju i u krajnjem zaštitila državna imovina i interes”, istakao je Stijović i postavio pitanje tadašnjoj Upravi za katastar i državnu imovinu, na osnovu kojih procjena se došlo do tako visoke cijene mjesečnog zakupa.

Među istim dokumentima se navodi i da je bivši ministar finansija, a sadašnji premijer Milojko Spajić, tražio da Uprava za katastar i državnu imovinu organizuje sastanak kojem bi prisustvovali predstavnici tog i resora poljoprivrede, zaštitnik, Uprave prihoda i carina, IRF-a i “Vektre Jakić”, kako bi se izjasnili o Stijovićevom predlogu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS