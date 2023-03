Nema uspješne sezone bez vještačkog snijega

Mojkovac, (MINA-BUSINESS) – Bez vještačkog snijega više nema uspješnih turističkih centra, poručili su stručnjaci iz Slovenije, koji su lideri u proizvodnji topova za vještački snijeg.

Vlasnik firme za proizvodnju topova za vještački snijeg Saša Kranjc, rekao je Televiziji Crne Gore da se ne može bez sistema za vještački snijeg.

“Ne može bez toga, snijega će imati u februaru, martu, ali u decembru se mora praviti”, kazao je Kranjc.

I u skijalištu Žarski koje još nije završeno saglasni su da bez topova za vještački snijeg nema uspjeha, prenosi portal RTCG.

“S obzirom da se ovakve godine kao što je ova bila, ponavljaju i svake treće, četvrte imamo slabe zime sa malo snijega, nama je neophodno da nabavimo ovaj sistem”, kazao je Ljubomir Vukadinović iz Skijališta CG – Ski-centar Žarski.

Slovenačka firma koja je lider u proizvodnji sistema za vještačko osnježavanje otvorila je izložbeni prostor u Mojkovcu. Predstaviće benefite proizvodnje vještačkog snijega. Skijališta se više neće oslanjati samo na skijanje već i akumulaciona jezera potrebna za ove sisteme koja bi ljeti bila atrakcija.

“Ovo se više ne zove zimski turizam, već alpski, planinski turizam, jer ima primjera da skijališta zarade i do 70 odsto prihoda ljeti”, rekao je Kranjc.

A da za to ima potencijala uvjerili su se slovenački stručnjaci. Kranjc je naveo da ono što je vidio u četvrtak recimo na Žabljaku je nešto što sigurno nema na prostoru Balkana.

“Nije veliki, ali je ubitačno lijep”, smatra Kranjc.

Iako se godinama priča o ovim sistemima, posao ni na jednom skijalištu nije pri kraju. U Kolašinu je u toku tender za izvođača radova za vodosnabdijevanje, a kada će naš najveći ski centar dobiti topove još se precizno ne zna.

“U toku je druga faza razvojnih projekta i vjerujem da to treba riješiti infrastrukturno, infrastrukturne probleme. Mi se nadamo i nastojećemo da to bude u 2024. i 2025”, kazala je Olivera Popović iz Ministarsta ekonomskog razvoja i turizma.

To što će naša skijališta još sačekati na ove sisteme ne mora da bude loše, kažu slovenački stručnjaci, jer su novi sistemi sa akumulacionim jezerima znatno isplativiji i pružaju više mogućnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS