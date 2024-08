Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi navodi crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića su netačni, jer nema govora o obesmišljavanju socijalnog dijaloga, instituta samog Socijalnog savjeta i o podršci sa “pukim preglasavanjem”, bez rasprave, već naprotiv, saopšteno je iz Vlade.

Državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i članica Socijalnog savjeta, Anđela Nedović, kazala je da je jasno da rezultati ne padaju lako onima koji bi voljeli da Crna Gora stagnira ili nazaduje, ali čudi da Milatović, koji je ekonomista, broji da je 17 članova Socijalnog savjeta od prisutnih 22 “puko”, odnosno uzalud pokušava da potcijeni široku podršku mjerama od interesa za zaposlene, poslodavce i državu.

“Radi javnosti podsjećamo da je predsjednik Vlade, zajedno sa resornim ministrima, održao brojne sastanke sa socijalnim partnerima, na temu nacrta Fiskalne strategije, i svi su upoznati prije kompletne javnosti o sadržaju i bili u mogućnosti da diskutuju o mjerama sa predstavnicima Vlade, te da iznesu svoje predloge i sugestije, što je i poenta javne rasprave, da bi se unaprijedio tekst Fiskalne strategije, koje nije bilo godinama”, navela je Nedović.

Milatović je ranije ocijenio da se može slobodno zaključiti da je socijalni dijalog u Crnoj Gori urušen i da je sjednicom Socijalnog savjeta, održanom u ponedjeljak, dijalog sveden na puko elektronsko preglasavanje.

Nedović je kazala da na taj način, nakon niza godina nepostojanja bilo kakvog vida suštinskog socijalog dijaloga kojim se unapređuje stanje u državi, ispoštovan je njegov institut, funkcija u sistemu, i dato na značaju predstavljanje socijalnim partnerima, i dijalogu sa njima, prije upoznavanja kompletne javnosti sa predloženim mjerama i namjere zakonskog djelovanja u cilju ispunjavanja tih mjera.

“Shodno činjenici da se o svemu iznijetom diskutovalo i na pojedinačnim i zajedničkim sastancima, da su održani sastanci sa privrednicima koje su organizovali Unija poslodavaca i Privredna komore (PKCG), jasno je da ne stoje navodi da je obesmišljen socijalni dijalog, već je on unaprijeđen na način kako do sada nije postojao u Crnoj Gori. Svjesni smo značaja koji ima, uticaja predloženih izmjena na građane i privredu, pa stoga prvenstveno treba postići konsenzus sa njihovim predstavnicima, u konstruktivnom dijalogu sa Vladom, što je u ovom slučaju i učinjeno”, rekla je Nedović.

Nakon održanih sastanaka, elektronska sjednica na kojoj je izglasana podrška, većinom glasova, izmjenama Zakona o radu, bila je rezultat i kruna prethodnih brojnih sastanaka i diskusija socijalnih partnera.

“Dodatno, radi informisanja predsjednika, naglašavam da je od 24 člana, koliko broji Socijalni savjet, glasalo njih 22, od čega je 17 članova podržalo kompletne izmjene Zakona o radu i povećanje minimalne zarade, dok je četiri člana bilo protiv i jedan uzdržan”, dodala je Nedović.

Prema njenim riječima, socijalni dijalog se unapređuje konstantnim kontaktom i sastancima sa socijalnim partnerima, čemu će Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga biti posvećeno, kako u prethodnom, tako i u narednom periodu, o čemu se obavještava uredno i EK kroz izvještaje o realizaciji obaveza sadržanih u pregovaračkom poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS