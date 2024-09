Negativno mišljenje na finansijski izvještaj UPC za 2022. godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna revizorska institucija (DRI) dala je nagativno mišljenje na finansijski izvještaj Uprave prihoda i carina (UPC) za 2022. godinu.

“Godišnji finansijski izvještaj UPC sadrži bitno materijalne greške i pogrešna prikazivanja koja su suprotna zakonima o budžetu za 2022 i o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i pravilnicima o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština i o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave”, navodi se u saopštenju DRI.

Kroz finansijsku reviziju UPC za 2022. godinu, DRI je utvrdila niz nepravilnosti i to neusaglašenost podataka u dijelu izvora finansiranja i izdataka po vrstama sa Glavnom knjigom trezora u iznosu od 1,63 miliona EUR.

DRI je utvrdila i pogrešnu evidenciju isplata po osnovu nabavke softvera u iznosu od 1,47 miliona EUR, kao i nepravilnu evidenciju u ukupnom iznosu od 82,1 hiljadu EUR na pozicijama bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca i transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru.

Takođe, utvrđeno je da izvještaj o sprovedenim jednostavnim nabavkama kod određenoj broja nabavki ne sadrži precizan iznos nabavke, a evidentirana je i tehnička greška u Planu javnih nabavki u dijelu pogrešnog prikazivanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) u iznosu od osam hiljada EUR.

DRI je ukazala i na nepostojanje interne procedure za regulisanje toka gotovog novca na carinarnicama, kao i na nepostojanje ustaljene prakse za čuvanje preuzetog i postupanje sa gotovim novcem na carinskoj ispostavi Dobrakovo.

Takođe, ukazano je da carinska ispostava Dobrakovo u potpunosti ne vodi uredno i ažurno arhiviranje predmeta sa propratnom dokumentacijom, kao dokaz o ocarinjenoj robi i nastalom carinskom dugu.

