Nautički turizam kao potencijal za razvoj biznisa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomija Crne Gore zasniva se na malim preduzećima i država bi to trebalo uvijek da ima na umu kada donosi važne odluke, saopštila je vlasnica i direktorica kompanije Montenegro Charter, Sanja Božović.

Ona je, gostujući u podkastu Privredne komore (PKCG) u okviru kampanje Snaga je u svima nama, kazala da je elitni turizam u Crnoj Gori proteklih godina donio velika ulaganja i pokazao još veći razvojni potencijal, uglavnom na crnogorskom primorju gdje su izgrađene brojne luksuzne marine.

Tu priliku Božović je iskoristila da pokrene biznis u oblasti iznajmljivanja i kupovine jahti, kao i privatnog avio prevoza.

“Investicije kao što je Porto Montenegro, ali i mnoge druge, umnogome su doprinijele da se Crna Gora pozicionira na mapi nautičkog turizma u svijetu. Međutim, ukoliko nema infrastrukture, hotela, dobrih ugostiteljskih objekata, niko od nas ne može da obavlja posao na pravi način. Svi smo veoma povezani, bitno je da podržavamo jedni druge jer samo tako privreda Crne Gore može da raste”, rekla je Božović.

Ona smatra da je izgradnja nacionalnog brenda proces koji traje, ali se višestruko isplati.

“Tokom posjeta raznim nautičkim sajmovima zapitala sam se je li moguće da ja prvo treba da ljudima objašnjavam gdje je Crna Gora, a tek onda da im objašnjavam kakva plovila imamo. Na sreću, to se mijenja i danas ljudi znaju. Sve ovo je važno jerje svako to plovilo kao jedno preduzeće. Primjera radi, jahta dužine preko 25 metara ima od tri do 30 članova posade i to su ljudi koji zarađuju minimum četiri cifre. Ukoliko su u Crnoj Gori, oni će svoju platu da troše kod nas”, rekla je Božović.

U nautičkom turizmu kod nas nema puno žena. Božović je biznis započela primarno kroz rentiranje jahti u zemlji i inostranstvu. Pojava korone preorjentisala je dodatno na privatni avio-prevoz dok danas zastupa i poznatog proizvođača plovila.

Ona je kazala da je nailazila na brojne barijere i izazove, ali da im ne pridaje značaja.

“Smatram da je sve što se dešava kod nas neki proces, pa su tako i biznis barijere koje postoje proces. Vjerovatno će doći do poboljšanja kao što jeste sada bolje nego kada sam počela da promovišem Crnu Goru kao nautičku destinaciju. Ne smatram da je biti preduzetnik i imati svoj biznis uspjeh sam po sebi, za mene je uspjeh da se bavim poslom koji volim. Ono što me vodi i što mi daje snagu je taj osjećaj slobode koji mi posao daje i na tome sam zahvalna”, objasnila je Božović.

Ona je kazala da je za svakog ko se odvaži da razvija svoj biznis važno bude uporan, da ima želju da uči i da se ne boji greške.

“Nemam nikakav problem sa greškama. One se dešavaju. Greške ne pravi onaj koji ništa ne preduzima, a moj cilj nije da mi život bude ravna linija. Naravno da pravim greške, to je sasvim normalno. Mislim takođe i da je zahvalnost jako bitna, da je ne izgubimo tokom poslovanja, jer možda nekada postanemo grublji u svom tom užurbanom svijetu, tako da postoji puno stvari i ljudi na kojima sam zahvalna”, saopštila je Božović.

Cijeli podkast možete pogledati na YouTube kanalu Privredne komore Crne Gore: https://www.youtube.com/watch?v=6P67CsgDMsY

Božović je bila gost desetog od ukupno 12 podkasta Privredne komore, koji će se emitovati do kraja godine, svakog petka u 21 sati i 30 minuta na drugom programu RTCG i Youtube kanalu PKCG. Podkast istražuje ključne teme vezane za biznis okruženje kroz prizmu mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća, direktno iz perspektive vlasnika/ca tih kompanija.

Kampanjom Snaga je u svima nama, PKCG želi da podigne svijest o važnosti crnogorske poslovne zajednice, kroz pružanje podrške postojećim preduzetnicima i motivisanje budućih liderki i lidera da se odvaže na pokretanje sopstvenog biznisa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS