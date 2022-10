Nauka i inovacije stubovi pametnog rasta u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Koncept inovacija ove godine se prvi put pojavio kao dio centralnog godišnjeg događaja Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i odražava stremljenje Crne Gore ka razvoju pametne specijalizacije.

“Dane nauke i inovacija, u dijelu programskog sadržaja koji se tiče inovacija, obilježila je konferencija na temu implementacije koncepta pametne specijalizacije u Crnoj Gori, dok su na Sajmu projekata u oblastima pametne specijalizacije, predstavljeni inovativni projekti”, navodi se u saopštenju.

Već prvog dana Festivala, Udruženi istraživački centar Evropske komisije i Ministarstvo organizovali su, u Rektoratu Crne Gore u Podgorici, konferenciju na temu Implementacija strategije pametne specijalizacija u Crnoj Gori.

Konferenciju su otvorili ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović, ambasadorka Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa i državni sekretar Ministarstva evropskih poslova, Aleksandar Mašković.

Šćepanović je izrazila zadovoljstvo što upravo ovim događajem, koji promoviše zdravu, održivu i digitalizovanu Crnu Goru, zasnovanu na konceptu pametne specijalizacije, započinje ovogodišnje deseto jubilarno izdanje Festivala.

„Imati strategiju znači napraviti izbor za inovaciju, zasnovanu na naučnim, inovativnim i ekonomskim potencijalima zemlje. Crna Gora je prva zemlja u regionu koja je usvojila Strategiju 2019. godine i od tada aktivno radi na kreiranju adekvatnog državnog okvira za njenu implementaciju“, kazala je Šćepanović.

Popa je istakla važnost inovacija posebno posljednjih godina.

„Inovacije bi trebalo da budu glavni pokretač crnogorskog ekonomskog razvoja. EU podržava ove ciljeve kroz Ekonomsko–investicioni plan usmjeren na Region, koji stavlja fokus na kompetitivnost i inovacije“, dodala je Popa.

Ove godine, kako je objasnila, postoje tri velike šeme.

Prva će podržati S3 strategiju. Kroz drugu, koja će biti objavljena ove godine, EU će obezbijediti direktnu finansijsku podršku ženama i mladima koji žele da pokrenu sopstveni biznis. Trećom velikom šemom želi se unaprijediti vezu između nauke i industrije.

„Podrška će biti usmjerena ka mladim istraživačima, posebno ženama iz akademskog i industrijskog sektora. Bitno je da naglasim da će Evropski inovativni programi biti dostupni svim prijavljenima iz Crne Gore, pod istim uslovima kao i prijavljenima iz država članica EU“, kazala je Popa.

Mašković je saopštio da je Crna Gora kreirala okvir za implementaciju inovacija i pametne specijalizacije na osnovu predloga Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije (EK), uzimajući u obzir specifičnost crnogorskog ekosistema.

On je dodao da se postizanje glavnog cilja S3, odnosno modernizovana i konkurentna Crna Gora, bazira na tri ključna strateška pravca koji predstavljaju generalnu dugoročnu viziju razvoja zemlje – zdrava Crna Gora, održiva Crna Gora i digitalizovana Crna Gora.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati koje je Crna Gora ostvarila u procesu primjene pametne specijalizacije, nakon čega je održana panel diskusija Pametne priče u implementaciji Pametne specijalizacije u Crnoj Gori.

Drugog dana Festivala, održan je i Sajam projekata u oblastima pametne specijalizacije, u okviru kojeg je Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, zajedno sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma, predstavilo neke od inovativnih projekata koji su podržani iz nacionalnog budžeta, IPA predpristupne podrške i programa Evropske unije (EU).

Na Sajmu je bilo više od 30 izlagača među kojima su predstavnici inovacione infrastrukture, univerziteta i centara izvrsnosti, dobitnici kolaborativnih grantova za inovacije i grantova za ranu fazu razvoja start up-ova, korisnika predakceleracijskog programa, kao i druge relevantne institucije i akteri koje su uključene u implementaciju koncepta pametne specijalizacije.

Cilj Sajma je bio da mladima i široj javnosti priblizi pojam inovacija, na koji način one doprinose razvoju u prioritetnim oblastima pametne specijalizacije koji su neki od prvih rezultata implemetacije ovog koncepta u Crnoj Gori.

